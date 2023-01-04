Дорожная полиция подвела итоги 2022: число ДТП с пострадавшими было наивысшим за последние годы

В 2022 году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими было наивысшим за последние годы – в полиции было зарегистрировано 1697 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 1920 человек и погибли 50 человек. „Хотя число пострадавших на 148 человек больше, чем в 2021 году, с положительной стороны можно отметить, что в прошлом году на дорогах Эстонии погибло на 5 человек меньше, чем в 2021 году“, – сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Рост числа ДТП и пострадавших произошел за счет происшествий с участием легких персональных средств передвижения. В прошлом году в полиции было зарегистрировано 352 ДТП с участием легких персональных средств передвижения, в которых пострадали 360 человек, и один человек погиб. „К сожалению, число происшествий с электросамокатами, известных полиции, является, вероятно, лишь верхушкой айзберга“, – признала Лойго. „Культура управления самокатами несомненно нуждается в большем внимании, чтобы управление ими в нетрезвом виде и лихачество стали настолько же неприемлемыми, как и в случае управления автомобилем“.

В прошлом году камеры слежения за скоростью зафиксировали примерно 306 556 случаев превышения скорости, что на 11 817 больше, чем годом ранее. Из них 212 865 было зафиксировано с помощью мобильных камер слежения за скоростью.

В прошлом году полиция провела 890 000 проверок на предмет вождения в нетрезвом виде, в результате которых от вождения было отстранено 6552 водителя, употребивших алкоголь, что на 550 больше, чем в 2021 году.

„Каждый употребивший алкоголь водитель представляет собой большую опасность в дорожном движении, поскольку, к сожалению, они являются причиной аварий, влекущих за собой травмы и смерти“, – подчеркнула Лойго. Это подтверждают и цифры – по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в дорожном движении пострадали 143 человека и погибли 7. В 2021 году по вине нетрезвых водителей погибло в два раза больше людей.