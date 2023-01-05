ОНЛАЙН, ФОТО, ВИДЕО | В Таллинне проходит церемония прощания с Эдгаром Сависааром

Эдгар Сависаар cкончался 29 декабря в Восточно-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии. Ему было 72 года. Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром в 1990-1992 г. и председателем Центристской партии. С 2007 по 2015 год работал мэром Таллинна.