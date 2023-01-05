ОНЛАЙН, ФОТО, ВИДЕО | В Таллинне проходит церемония прощания с Эдгаром Сависааром
Сегодня, 5 января, состоятся похороны политика Эдгара Сависаара. Прощальная церемония пройдет в театре „Эстония“, откуда тело бывшего премьер-министра и мэра Таллинна отвезут на кладбище в Вынну. Следите за онлайн-блогом RusDelfi.
Эдгар Сависаар cкончался 29 декабря в Восточно-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии. Ему было 72 года. Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром в 1990-1992 г. и председателем Центристской партии. С 2007 по 2015 год работал мэром Таллинна.
Все желающие смогут попрощаться с Сависааром начиная с 9:15 утра. Церемония, состоящая из музыкальной части, прощальных речей и богослужения, начнется в 11 часов. В 12 часов траурный кортеж отправится к месту захоронения на кладбище Вынну. Перед этим, по завещанию самого Сависаара, автомобиль остановится перед Тоомпеа и Городской управой Таллинна.
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