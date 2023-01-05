ФОТО | Прощай, Эдгар. В Таллинне простились с Сависааром(9)
Сегодня, 5 января, прошла прощальная церемония с политиком Эдгаром Сависааром. Читайте, как это было.
Эдгар Сависаар cкончался 29 декабря в Восточно-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии. Ему было 72 года. Пятого января прошла прощальная церемония, которая была разделена на две части: официальная и приватная.
Первая часть церемонии была у Телебашни, одного из символов восстановления независимости Эстонии. О революции во время перестройки и вкладе Сависаара в бескровное отделение Эстонии от СССР сегодня говорились неоднократно. Ведь Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, создатель „Народного фронта“. „Мы не можем судить его здесь сегодня. Это предстоит сделать будущим поколениям. Великие вещи видны издалека, независимо от того, что и кто сегодня говорит. Объективные суждения о нем будут вынесены через 20, через 50 лет“, - уже позже произнес ученик Сависаара, мэр Михаил Кылварт.
После Телебашни гроб с телом доставили в театр „Эстония“, где в течение двух часов все желающие могли проститься с „Железным Эдгаром“. Людей было много, как и слез. Кто-то не сдерживал эмоции, другие молча прощались с бывшим премьер-министром и мэром Таллинна. Рядом с Сависааром, как и в пик карьеры, стояли его соратники по партии: Михаил Кылварт, Юри Ратас, Яна Тоом, Яанус Кирилайд, Танель Кийк, Владимир Васильев и другие. На месте были политики из других партий: Сийм Каллас, Лаури Лаяэнеметс. Также бывшие коллеги: Тийт Вяхи, Ольга Иванова.
В 11 часов началась церемония, во время которой музыканты исполняли значимые для покойного эстонские песни. Далее с трибуны были произнесены прощальные речи. Первым выступил священник Яан Таммсалу. Затем преемник Сависаара Тийт Вяхи, по словам которого, главная заслуга Эдгара в том, что сегодня мы живем в независимой Эстонии. После к трибуне поднялся преемник Сависаара по партии, лишь второй председатель центристов Юри Ратас. „Дорогой Эдгар. Ты был лидером, лидером в самом глубоком смысле этого слова. Лидер - это тот, кто помогает людям идти туда, куда они и мечтать не смели. Именно это ты и сделал“, - сказал Ратас. После него высказался Михаил Кылварта, кого Сависаар назначил вице-мэром Таллинна в 2011 году. „Исторические личности чувствуют себя одинокими - будучи и на пике своей карьеры, и в одиночестве. Одиночество - удел великих людей. Он испытал это на себе“, - с грустью подчеркнул Кылварт.
Спустя час, гроб вынесли из концертного зала. Перед кладбищем автомобилю с Сависааром нужно было сделать еще две остановки, как желал этого покойный. Места выбраны не случайно - Тоомпеа и Таллиннская мэрия. Именно в этих двух здания Сависаар проработал почти всю жизнь. Как премьер-министр, министр и мэр.
После все почестей автомобиль отправился в Южную Эстонию, на кладбище Вынну. Именно там похоронены родственники политика. Похороны пройдут уже в кругу семьи.
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