ФОТО | Прощай, Эдгар. В Таллинне простились с Сависааром

Эдгар Сависаар cкончался 29 декабря в Восточно-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии. Ему было 72 года. Пятого января прошла прощальная церемония, которая была разделена на две части: официальная и приватная.

Первая часть церемонии была у Телебашни, одного из символов восстановления независимости Эстонии. О революции во время перестройки и вкладе Сависаара в бескровное отделение Эстонии от СССР сегодня говорились неоднократно. Ведь Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, создатель „Народного фронта“. „Мы не можем судить его здесь сегодня. Это предстоит сделать будущим поколениям. Великие вещи видны издалека, независимо от того, что и кто сегодня говорит. Объективные суждения о нем будут вынесены через 20, через 50 лет“, - уже позже произнес ученик Сависаара, мэр Михаил Кылварт.

После Телебашни гроб с телом доставили в театр „Эстония“, где в течение двух часов все желающие могли проститься с „Железным Эдгаром“. Людей было много, как и слез. Кто-то не сдерживал эмоции, другие молча прощались с бывшим премьер-министром и мэром Таллинна. Рядом с Сависааром, как и в пик карьеры, стояли его соратники по партии: Михаил Кылварт, Юри Ратас, Яна Тоом, Яанус Кирилайд, Танель Кийк, Владимир Васильев и другие. На месте были политики из других партий: Сийм Каллас, Лаури Лаяэнеметс. Также бывшие коллеги: Тийт Вяхи, Ольга Иванова.