ПРОГРАММА | Определена программа государственных похорон Эдгара Сависаара

Программа прощания с Эдгаром Сависааром

8.30 – Минута молчания у Таллиннской телебашни

9.00 – Прибытие гроба с телом Сависаара в театр „Эстония“, построение почетного караула

9.15 – Прощание с Сависааром всех желающих

10.30 – В траурную вахту у гроба встанут представители Рийгикогу, Таллиннской горуправы, Центристской партии, члены Клуба 20-го августа.

11.00 - Начнется церемония прощания, прозвучит произведение Вельо Тормиса „Reminiscentia: Viimane laev (Valse triste)“.

11.14 – Прозвучит произведение „Oma saar“ (Кайт Тамра), вокал - Ясси Захаров, за роялем - Маргус Каппель.

11.19 – Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта

11.23 – От имени семьи Эдгара Сависаара выступит Мартин Вейнманн.

11.28 – Прозвучит произведение Артура Каппа „Viimne piht“, Трийн Руубель (скрипка)

11.35 – Церковная служба, проведут пробст Таллинна Яан Таммсалу и архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.

11.50 – Прозвучит часть пятая произведения Хейно Эллера „Пять пьес для струнного оркестра“ („Kodumaine viis“). Вынос гроба с телом усопшего из концертного зала.

11.55 – Почести от почетного караула, установка гроба на катафалк, возложение венков в катафалк, построение похоронной колонны.

12.00 Траурная процессия начнет с полицейским эскортом движение от концертного зала „Эстония“.

Ориентировочно 12.05 – остановка для минуты молчания во дворе замка Тоомпеа.

Ориентировочно 12.10 – минута молчания у здания Таллиннской мэрии.

Эдгар Сависаар будет похоронен на кладбище Вынну (волость Кастре, Тартумаа), там же, где покоятся его родители, бабушка с дедушкой, а также сестра и брат.

Эдгар Сависаар скончался в минувший четверг в возрасте 72 лет.

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром в 1990-1992 гг. и председателем Центристской партии.

Помимо прочего, Сависаар с 1992 по 1995 год был вице-спикером Рийгикогу, занимал пост министра внутренних дел и министра экономики и коммуникаций. С 2001 по 2004 годы, а также в 2007-2017 годах работал мэром Таллинна.