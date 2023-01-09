Советует эксперт: работодатель имеет право оштрафовать работника только в пяти случаях

Закон о трудовом договоре (ст. 28, ч. 2, п. 6, далее ЗоТД) предусматривает, что работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие требованиям гигиены и безопасности труда. Требования, предъявляемые к гигиене и безопасности труда, а также ответственность за их нарушения отражены в Законе о гигиене и безопасности труда (далее ЗоГБТ), а также в постановлениях, принятых на основании этого закона. Так, работодатель обязан осуществлять контроль над выполнением требований гигиены и безопасности труда (ст. 13, ч.1, п. 12), работник в свою очередь обязан принимать участие в создании безопасной рабочей среды, соблюдая требования гигиены и безопасности труда, а также использовать предусмотренные индивидуальные средства защиты надлежащим образом и содержать их в исправном состоянии (ст. 14, ч. 1, п. 1 и 4).