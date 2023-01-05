05.01.2023, 07:00
МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо о Сависааре: он был главным архитектором восстановления независимости Эстонии(9)
Сависаар показал, что политика - это искусство
ФОТО: | Õhtuleht
В этот четверг Эстония провожает в последний путь лидера „Народного фронта“ и создателя Центристской партии Эдгара Сависаара. Коллеги и друзья, последователи и непримиримые оппоненты - многие уже высказали свои воспоминания о многосторонней личности выдающегося политика. О том, каким Сависаар останется в истории Эстонии RusDelfi спросил у политолога Рейна Руутсоо.
Наследие Сависаара (как и Константина Пятса, с которым его часто сравнивают) весьма противоречиво. Деятельность первого премьер-министра восстановленной Эстонской республики в качестве так называемого „повседневного политика“ в течение последних 20 лет слишком свежа (в том числе и с точки зрения источников), - и давать весомую оценку наследию, наверное, было бы поспешно.