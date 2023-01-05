МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо о Сависааре: он был главным архитектором восстановления независимости Эстонии

Наследие Сависаара (как и Константина Пятса, с которым его часто сравнивают) весьма противоречиво. Деятельность первого премьер-министра восстановленной Эстонской республики в качестве так называемого „повседневного политика“ в течение последних 20 лет слишком свежа (в том числе и с точки зрения источников), - и давать весомую оценку наследию, наверное, было бы поспешно.