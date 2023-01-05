Мнение
05.01.2023, 07:00

МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо о Сависааре: он был главным архитектором восстановления независимости Эстонии

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Сависаар показал, что политика - это искусство
Рейн Руутсоо
политолог, почетный профессор Таллиннского университета, кавалер знака "За заслуги перед Таллинном"
EDGAR SAVISAAR
EDGAR SAVISAAR
ФОТО: Terje Lepp | Õhtuleht

В этот четверг Эстония провожает в последний путь лидера „Народного фронта“ и создателя Центристской партии Эдгара Сависаара. Коллеги и друзья, последователи и непримиримые оппоненты - многие уже высказали свои воспоминания о многосторонней личности выдающегося политика. О том, каким Сависаар останется в истории Эстонии RusDelfi спросил у политолога Рейна Руутсоо.

Наследие Сависаара (как и Константина Пятса, с которым его часто сравнивают) весьма противоречиво. Деятельность первого премьер-министра восстановленной Эстонской республики в качестве так называемого „повседневного политика“ в течение последних 20 лет слишком свежа (в том числе и с точки зрения источников), - и давать весомую оценку наследию, наверное, было бы поспешно.

Но историю 30-летней давности уже неплохо написали мировые ученые (к сожалению, не в Эстонии!). В более широкой перспективе историческая память (хотя и не извлекаемая из истории) является одним из важнейших источников политической мысли, накопления опыта на практике и т. д.

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