Мужчина стащил ключи из шкафчика в спортклубе и украл из машины деньги. Полиция его задержала

Сообщение об этой краже поступило в полицию 26 декабря 2022 года, когда выяснилось, что утром того же дня, между 9 и 10 часами, в Пярну в спортклубе на улице Лай из шкафчика украдены ключи от автомобиля Mercedes Benz, а затем на парковке проникли в стоявшую там машину и украли 2000 евро наличных и документы.

Следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пулк рассказал, что полиция задержала подозреваемого в краже мужчину в центре Пярну в предпоследний день 2022 года, 30 декабря ночью. „При задержании подозреваемого в краже 21-летнего молодого человека большую помощь нам оказал спортивный клуб, в сотрудничестве с которым мы отследили передвижения мужчины, в том числе установили, что он вошел в спортклуб со своей карточкой клиента“, - сказал Пулк. Полиция начала в отношении мужчины уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о краже.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Маарьи Густавсон, по разрешению суда подозреваемый взят под стражу. „Мы подозреваем этого же человека в том, что в течение года он мог совершить несколько наркопреступлений и преступлений против личности. По оценке прокуратуры, это свидетельствует о том, что, находясь на свободе, подозреваемый не считается с безопасностью и правами других людей. Вероятно, оставаясь на свободе, подозреваемый не смог бы воздержаться и от употребления наркотиков, поэтому мы решили ходатайствовать о взятии его под стражу – для обеспечения его собственного благополучия, а также для благополучия других людей“, - сказала Густавсон.

Начатым уголовным производством руководит Ляэнеская окружная прокуратура, ведет производство Ляэнеская префектура.