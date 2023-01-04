МНЕНИЕ | Яак Валге: EKRE - эстонская национальная партия, которая ценит поддержку русских(21)
В последние месяцы об EKRE часто говорят как о „русской партии“. Например, в конце декабря в „Экспрессе“ вышло интервью с журналистом Андреем Титовым, в котором он назвал EKRE „второй русской партией в Эстонии“. В какой мере EKRE действительно является „русской партией“ и почему она ищет поддержку среди русскоязычных избирателей? - с таким вопросом RusDelfi обратился к депутату Рийгикогу, члену партии EKRE Яаку Валге.
Прежде всего, в плане поддержки EKRE не является „российской партией“, цифры этого не показывают. Согласно опросам Norstat, наша поддержка среди эстонских граждан русской национальности обычно колеблется в пределах 10-20%, но во второй половине октября и первой половине ноября она ненадолго выросла до 25%. Но и до Центристской партии нам далеко, чья поддержка среди русскоязычных в последнее время колеблется где-то в пределах 50-60% и если посмотреть на соотношение эстонцев и русских, то это пропорционально ниже поддержки социал-демократов и Eesti 200.