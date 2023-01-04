Организаторов этапа КМ в Отепя мороз не пугает

На самом деле, согласно различным порталам прогноза погоды, показания термометра, вероятно, будут около -15, а не -25, что уже поприятнее.

Первые команды, в том числе и норвежцы, входящие в число фаворитов, прибыли в Отепя еще вчера, 3 января. В четверг программа соревнований начинается в 9:30 утра с тренировки прыжков с трамплина среди женщин на горе Техванди К97. В четверг также проводятся предварительные соревнования у мужчин и женщин, результаты которых будут учитываться в соревнованиях, если по каким-либо причинам соревнования по прыжкам не смогут быть проведены в субботу и воскресенье.

По словам Рауно Лойта, руководителя отделения лыжного двоеборья и прыжков с трамплина Эстонского союза лыжного спорта, холодная погода не должна ничему помешать. Стадион „Техванди“ также не может пожаловаться на отсутствие снега.

„Прогноз погоды в последние дни был относительно изменчив. Я не знаю точно, насколько холодно будет. На Олимпийских играх ограничение для соревнований составляет -20, на соревнованиях FIS нет такого правила“, — сказал Лойт. „Если останется минус 15, это не будет помехой. В прошлом году в финскому Рука была температура -19. С соревнованиями по прыжкам проблем нет. Скорее, спортсмены должны заботиться о своем теле в гонке по пересеченной местности“.

Трассы Техванди уже давно готовы принять лучших двоеборцев мира. В отличие от столицы, в Отепя довольно много естественного снега. „Оценивая ситуацию своими глазами со стороны трассы, можно увидеть, что центр Техванди проделал очень хорошую работу. Кажется странным, но если где-то в Эстонии трава зеленая, то здесь настоящие сугробы - совсем другой мир! Прогноз погоды показывает, что будет холодно, но солнечно — так что это идеальная зимняя погода, чтобы наслаждаться всей семьей“.