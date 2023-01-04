Организаторов этапа КМ в Отепя мороз не пугает
С пятницы по воскресенье Отепя примет этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Прогноз погоды обещает до 25 градусов мороза на выходных в разных частях Эстонии. Может ли это помешать соревнованиям?
На самом деле, согласно различным порталам прогноза погоды, показания термометра, вероятно, будут около -15, а не -25, что уже поприятнее.
Первые команды, в том числе и норвежцы, входящие в число фаворитов, прибыли в Отепя еще вчера, 3 января. В четверг программа соревнований начинается в 9:30 утра с тренировки прыжков с трамплина среди женщин на горе Техванди К97. В четверг также проводятся предварительные соревнования у мужчин и женщин, результаты которых будут учитываться в соревнованиях, если по каким-либо причинам соревнования по прыжкам не смогут быть проведены в субботу и воскресенье.
По словам Рауно Лойта, руководителя отделения лыжного двоеборья и прыжков с трамплина Эстонского союза лыжного спорта, холодная погода не должна ничему помешать. Стадион „Техванди“ также не может пожаловаться на отсутствие снега.
„Прогноз погоды в последние дни был относительно изменчив. Я не знаю точно, насколько холодно будет. На Олимпийских играх ограничение для соревнований составляет -20, на соревнованиях FIS нет такого правила“, — сказал Лойт. „Если останется минус 15, это не будет помехой. В прошлом году в финскому Рука была температура -19. С соревнованиями по прыжкам проблем нет. Скорее, спортсмены должны заботиться о своем теле в гонке по пересеченной местности“.
Трассы Техванди уже давно готовы принять лучших двоеборцев мира. В отличие от столицы, в Отепя довольно много естественного снега. „Оценивая ситуацию своими глазами со стороны трассы, можно увидеть, что центр Техванди проделал очень хорошую работу. Кажется странным, но если где-то в Эстонии трава зеленая, то здесь настоящие сугробы - совсем другой мир! Прогноз погоды показывает, что будет холодно, но солнечно — так что это идеальная зимняя погода, чтобы наслаждаться всей семьей“.
На стадионе „Техвани“ уже стоит VIP-шатер, в который пускают не только людей с приглашениями, но и обычных посетителей, которые могут купить VIP-билеты. И в субботу, и в воскресенье вечером VIP-шатер станет местом для вечеринок, где можно танцевать и развлекаться до 3 часов ночи. В пятницу публику будут развлекать ди-джей и саксофонист, в субботу – Отт Лепланд. Билет на Afterski стоит 10 евро, если у посетителя есть еще и билет на соревнования в тот же день, то 5 евро.
Лыжный союз собрал команду из почти 350 человек, чтобы соревнования прошли гладко.
„Meie võistluste eripära on see, et meil on vaja katta kaks areeni ühel päeval ning inimeste kompetents peab olema teatud tasemel. Meil on näiteks spetsiifilised kauguskohtunikud ehk videomõõtjad, keda läheb vaja siis, kui elektrooniline kaugusemõõtja peaks üles ütlema. Samuti on meil tornis starter, kelleks on endine suusahüppaja Jaan Jüris, ning oma kommentaatorid, kes seda asja jagavad. TV-spotter'i tööd teeb endine kahevõistleja Kail Piho. Enamus inimesi, kes hüppemäel toimetavad, on selle alaga kuidagi seotud,“ sõnas Loit.
„Особенность наших соревнований в том, что нам нужно охватить две арены за один день, а компетентность людей должна быть на определенном уровне. Например, у нас есть специальные судьи, которые нужны, если электронный датчик выходит из строя, — сказал Лойт.