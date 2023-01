Организаторов этапа КМ в Отепя мороз не пугает

„Meie võistluste eripära on see, et meil on vaja katta kaks areeni ühel päeval ning inimeste kompetents peab olema teatud tasemel. Meil on näiteks spetsiifilised kauguskohtunikud ehk videomõõtjad, keda läheb vaja siis, kui elektrooniline kaugusemõõtja peaks üles ütlema. Samuti on meil tornis starter, kelleks on endine suusahüppaja Jaan Jüris, ning oma kommentaatorid, kes seda asja jagavad. TV-spotter'i tööd teeb endine kahevõistleja Kail Piho. Enamus inimesi, kes hüppemäel toimetavad, on selle alaga kuidagi seotud,“ sõnas Loit.