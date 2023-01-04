Экс-чемпион мира по боксу арестован: сбил насмерть пешехода

Издание сообщает, что Гамбоа наехал на пешехода на неосвещенном участке трассы в Сантьяго-де-Куба. Также уточняется, что кубинец не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет РБК.



Гамбоа становился чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях: в полулегкой (WBA 2009–2011; IBF 2010–2011), второй полулегкой (временный WBA 2012) и легкой (временный WBA 2013).



Кубинец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.



Всего Гамбоа провел 34 поединка на профессиональном ринге, в 30 из них он одержал победу, четыре завершились поражением.



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