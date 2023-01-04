Бокс+
04.01.2023, 10:01

Экс-чемпион мира по боксу арестован: сбил насмерть пешехода

 
Юриоркис Гамбоа
Юриоркис Гамбоа
ФОТО: Damairs Carter/MPI/Capital Pictu Damairs Carter/MPI/Capital PicturesDamairs Carter/MPI/Capital Pictures | Scanpix

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях кубинец Юриоркис Гамбоа был арестован за участие в ДТП со смертельным исходом.

Издание сообщает, что Гамбоа наехал на пешехода на неосвещенном участке трассы в Сантьяго-де-Куба. Также уточняется, что кубинец не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет РБК.

Гамбоа становился чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях: в полулегкой (WBA 2009–2011; IBF 2010–2011), второй полулегкой (временный WBA 2012) и легкой (временный WBA 2013).

Кубинец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Всего Гамбоа провел 34 поединка на профессиональном ринге, в 30 из них он одержал победу, четыре завершились поражением.


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