ЧП и криминал
06.01.2023, 10:20

Спичечный коробок с логотипом Народного союза Эстонии помог доказать злодеяние лидера преступного мира

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ВИДЕО | Смотрите, как взорвали конуру собаки Паулуса его же гранатами
До выхода на свободу Ассару Паулусу оставался год, когда обнаружили такое количество оружия, которого хватило бы для того, чтобы разбить танковый батальон.
До выхода на свободу Ассару Паулусу оставался год, когда обнаружили такое количество оружия, которого хватило бы для того, чтобы разбить танковый батальон.
ФОТО: Kohtutoimik | Delfi Meedia

Лидеру преступного мира Ассару Паулусу оставалось провести за решеткой год, когда его семья решила избавиться от стоявшей во дворе хутора собачьей конуры. И надежды Паулуса освободиться в скором времени взлетели на воздух вместе со взорванной конурой, пишет Eesti Päevaleht.

В сентябре 2016 года Ассар Паулус, которому в августе 2022 года исполнилось 60 лет, был приговорен к семилетнему тюремному заключению за организацию преступного сообщества. Срок отбывания наказания исчислялся с апреля 2014 года, когда Паулус был взят под стражу. В середине апреля 2021 года Паулус должен был выйти на свободу.

„Он очень ждал этого дня, что по-человечески вполне понятно, - сказал на заседании суда каплан, общавшийся с Паулусом, когда тот находился за решеткой. - Он тосковал и надеялся на встречу с семьей, хотел наверстать все, что не успел сделать за семь лет“.

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