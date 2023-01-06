06.01.2023, 10:20
Спичечный коробок с логотипом Народного союза Эстонии помог доказать злодеяние лидера преступного мира(4)
ВИДЕО | Смотрите, как взорвали конуру собаки Паулуса его же гранатами
ФОТО: | Delfi Meedia
Лидеру преступного мира Ассару Паулусу оставалось провести за решеткой год, когда его семья решила избавиться от стоявшей во дворе хутора собачьей конуры. И надежды Паулуса освободиться в скором времени взлетели на воздух вместе со взорванной конурой, пишет Eesti Päevaleht.
В сентябре 2016 года Ассар Паулус, которому в августе 2022 года исполнилось 60 лет, был приговорен к семилетнему тюремному заключению за организацию преступного сообщества. Срок отбывания наказания исчислялся с апреля 2014 года, когда Паулус был взят под стражу. В середине апреля 2021 года Паулус должен был выйти на свободу.