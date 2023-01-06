Спичечный коробок с логотипом Народного союза Эстонии помог доказать злодеяние лидера преступного мира

В сентябре 2016 года Ассар Паулус, которому в августе 2022 года исполнилось 60 лет, был приговорен к семилетнему тюремному заключению за организацию преступного сообщества. Срок отбывания наказания исчислялся с апреля 2014 года, когда Паулус был взят под стражу. В середине апреля 2021 года Паулус должен был выйти на свободу.

„Он очень ждал этого дня, что по-человечески вполне понятно, - сказал на заседании суда каплан, общавшийся с Паулусом, когда тот находился за решеткой. - Он тосковал и надеялся на встречу с семьей, хотел наверстать все, что не успел сделать за семь лет“.