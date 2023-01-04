Справляется ли Таллинн с уборкой снега? С начала зимы на дорогах столицы были использованы тонны соли и гранитной крошки

В связи со снегопадом с вечера понедельника и до утра вторника на дорогах работали 100 снегоуборочных машин, включая 43 снегоочистителя с распределителем противогололедных материалов, 46 мультифункциональных тракторов, 6 внедорожников-снегоочистителей на тротуарах и 9 самосвалов. Вручную уборкой снега занимались 34 бригады, в общей сложности в работах по уборке снега и борьбе с гололедом было задействовано 76 человек.

В среднем в указанный период в день работало 77 снегоуборочных машин, 71 рабочий, 30 бригад по уборке снега вручную. За этот период на дорогах было использовано 492 тонны соли и 72 тонны гранитной крошки.

С начала зимы на дорогах была использована 4321 тонна соли и 1138 тонн гранитной крошки.

Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Таллинн разделен на пять округов обслуживания: в центральной части города партнером является Tänavapuhastuse Aktsiaselts, в южном и восточном округе – Tallinna Kommunaalteenused OÜ, в западном и северном – EKT Teed OÜ.

За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы. Партнером районных управ Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ с предприятиями, сделавшими совместное предложение. В Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Мустамяэ партнером является предприятие EKT Teed OÜ, а в районе Кесклинн – Tänavapuhastuse AS.

Подразделение учреждения Kadrioru Park задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке, а также в работах по вывозу снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров центра города. В задачи подразделения также входит ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий, очистка от снега и противогололедная обработка дорожек на кладбищах и в парках, а также очистка внутриквартальных дорог и парковок на фоне сложных погодных условий.