Три простых шага, чтобы уравновесить семейный бюджет
Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, рекомендует всем в начале нового года обратить внимание на три важных вопроса в своих финансах, что обеспечило бы многим семьям в Эстонии выигрыш по несколько сотен евро в месяц.
„Быстрый рост стоимости жизни в последние месяцы оказал сильное давление на текущий бюджет многих семей. В сложившейся ситуации очень важно не уйти в минус. Есть три шага, которые я советую людям предпринять как можно скорее, чтобы удержать семейный бюджет в равновесии, — уменьшить платежи по кредиту, отменить ненужные постоянно действующие договоры и использовать уже имеющиеся накопления для получения дополнительного дохода“, — говорит Йонна Пехтер.
Первый шаг, который Пехтер рекомендует сделать, — пересмотреть свои текущие финансовые обязательства — процентные ставки, возможные дополнительные платы и сроки, чтобы выяснить, нельзя ли сегодня эти обязательства рефинансировать на более выгодных условиях. „Я имею в виду, что различные обязательства могут быть объединены в один кредит с более выгодной процентной ставкой, или, в случае если это совершенно необходимо, сумму регулярных платежей можно уменьшить за счёт увеличения срока погашения кредита, — пояснила Йонна Пехтер, по словам которой, в любом случае, стоит обратиться в банк за соответствующим предложением. – Bigbank помог многим старым и новым клиентам провести такой анализ различных финансовых обязательств, взятых ими в разное время и на разных условиях. Можно смело сказать, что более чем в половине случаев мы нашли для клиентов более выгодные решения посредством рефинансирования“. По словам руководителя банка, объединение различных обязательств, таких как жилищный кредит, малые кредиты, лизинги или рассрочки, во многих случаях уменьшило общий ежемесячный платёж на несколько сотен евро, что является значительной суммой для бюджета любой семьи.
Второй важный шаг — провести инвентаризацию всех договоров-заказов и ежемесячных платежей. „Внимательно просмотрите выписки по кредитной карте или с банковского счета, чтобы получить точную картину того, какие постоянные услуги были заказаны Вами или Вашими детьми. Скорее всего, Вы будете удивлены, увидев, сколько заказов на цифровые услуги стоимостью от двух-трёх евро до нескольких десятков евро у Вас накопилось за долгое время“, — говорит Пехтер. Сегодня большая часть экономики услуг строится на основе ежемесячных платежей, а услуги, подобные Netflix и Spotify, легко накапливаются, поясняет Пехтер и добавляет, что ежемесячные платежи оператору мобильной связи, интернет- или ТВ-провайдеру, без сомнения, также стоит изучить под микроскопом. „Возможно, что в условиях конкуренции цены на некоторые услуги стали более доступными, а для некоторых уже есть альтернатива, к тому же, возможно, что объединение договоров в семейный пакет поможет добиться небольшой экономии. Кроме того, принимая решение по каждой услуге, важно, глядя в глаза своему отражению в зеркале, честно ответить на вопрос: „А действительно ли эта услуга нужна мне сегодня?“»
Третий шаг – классический приём финансовой грамотности: если у Вас есть сбережения, обязательно убедитесь, что они работают на Вас. „Если у Вас есть сбережения, которыми Вы не можете или не хотите рисковать, Вы можете безопасно сделать в банке срочный вклад, который, по сути, гарантирован государством на сумму до 100 000 евро“, — сказала Пехтер, пояснив, что сегодня деньги имеют конкретную стоимость и, если человек держит свои сбережения на банковском счёте, он добровольно отказывается от полагающегося ему дохода. „Если, например, Вы отдаёте свои деньги в пользование банку на один год, было бы справедливо получить доход, аналогичный тому, который банки получают при кредитовании друг друга, т. е. сейчас это примерно 2-3% в год. „Если Ваш домашний банк не предлагает достаточно хороших условий, обязательно осмотритесь по сторонам, потому что сегодня хорошие предложения делают уже многие эстонские банки“, — подытожила Пехтер свой третий совет.