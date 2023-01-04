Три простых шага, чтобы уравновесить семейный бюджет

„Быстрый рост стоимости жизни в последние месяцы оказал сильное давление на текущий бюджет многих семей. В сложившейся ситуации очень важно не уйти в минус. Есть три шага, которые я советую людям предпринять как можно скорее, чтобы удержать семейный бюджет в равновесии, — уменьшить платежи по кредиту, отменить ненужные постоянно действующие договоры и использовать уже имеющиеся накопления для получения дополнительного дохода“, — говорит Йонна Пехтер.

Первый шаг, который Пехтер рекомендует сделать, — пересмотреть свои текущие финансовые обязательства — процентные ставки, возможные дополнительные платы и сроки, чтобы выяснить, нельзя ли сегодня эти обязательства рефинансировать на более выгодных условиях. „Я имею в виду, что различные обязательства могут быть объединены в один кредит с более выгодной процентной ставкой, или, в случае если это совершенно необходимо, сумму регулярных платежей можно уменьшить за счёт увеличения срока погашения кредита, — пояснила Йонна Пехтер, по словам которой, в любом случае, стоит обратиться в банк за соответствующим предложением. – Bigbank помог многим старым и новым клиентам провести такой анализ различных финансовых обязательств, взятых ими в разное время и на разных условиях. Можно смело сказать, что более чем в половине случаев мы нашли для клиентов более выгодные решения посредством рефинансирования“. По словам руководителя банка, объединение различных обязательств, таких как жилищный кредит, малые кредиты, лизинги или рассрочки, во многих случаях уменьшило общий ежемесячный платёж на несколько сотен евро, что является значительной суммой для бюджета любой семьи.