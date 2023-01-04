ФОТО и ВИДЕО | В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле

Сам Пеле хотел, чтобы его похоронили именно в этом городе, на небольшом частном кладбище, из которого виден стадион „Сантос“. Похороны прошли в соответствии с пожеланиями футболиста.

Прощание с Пеле два дня проходило на стадионе „Сантос“, в котором легендарный нападающий провёл почти всю свою игровую карьеру. Пеле похоронили на одном из самых известных вертикальных кладбищ мира – мемориальном экуменическом некрополе в Сантусе (штат Сан-Паулу).

Гроб с телом экс-футболиста доставили на арену „Вила Белмиро“, где проводит домашние матчи „Сантос“, и поставили в центральном круге.

В „твиттере“ „Сантоса“ появилось такое сообщение: „Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на „Вила Белмиро“. Сообщает „Чемпионате“.

Стадион „Сантоса“ украсили баннерами в честь Пеле. На одном из них было написано: „Да здравствует король!“ Организаторы подготовили также баннер, который напоминал, что Пеле – десятка „Сантоса“. Кстати, руководство клуба всё же решило не изымать из обращения этот номер в память о нападающем. Сам Пеле хотел, чтобы десятка использовалась игроками команды и после того, как он уйдёт из жизни.

Простился с Пеле и вновь избранный президент страны Лула да Силва, хорошо его знавший.

„И в моменты своей славы, и когда он встречался с английской королевой, и когда получал свои награды, Пеле был таким же парнем, как и тогда, когда он давал интервью или общался с детьми“, - сказал президент, вспоминая о великом футболисте.

Разумеется, на последнюю встречу с Пеле приехали и VIP-гости. В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

После поминок гроб с телом провезли по улицам города Сантос, и затем катафалк отправился на кладбище для небольшой семейной церемонии.

Процессия, которая, как и просил покойный, была очень скромной, прошла по улицам города мимо дома Пеле, где сейчас живет его мать Селесте Арентес, которой 100 лет.