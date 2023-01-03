Пропавший во вторник вечером 31-летний Индрек найден

Во вторник вечером полиция получила сообщение, что мужчина, проживающий в Маарду на улице Кеэмикуте, ушел утром из дома якобы на работу. К вечеру, когда Индрек не вернулся домой, выяснилось, что в этот день на работе его не было.

Позиционирование его мобильного телефона показало, что утром мужчина находился в районе Таллиннского автобусного вокзала, откуда мог (по имеющейся у полиции информации) поехать в Лаагри. После этого телефон был отключен. Полиция продолжает поиски Индрека.

Ночью со вторника на средув полицию поступила информация о том, что на заправке на Пярнуском шоссе в Таллинне находится нуждающийся в помощи мужчина. При проверке оказалось, что это Индрек, которого разыскивает полиция. Мужчину доставили в больницу для проверки состояний здоровья.