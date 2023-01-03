Полиция просит помощи: мужчина ушел из дома на работу и пропал

Во вторник вечером полиция получила сообщение, что мужчина, проживающий в Маарду на улице Кеэмикуте, ушел утром из дома якобы на работу. К вечеру, когда Индрек не вернулся домой, выяснилось, что в этот день на работе его не было.

Позиционирование его мобильного телефона показало, что утром мужчина находился в районе Таллиннского автобусного вокзала, откуда мог (по имеющейся у полиции информации) поехать в Лаагри. После этого телефон был отключен. Полиция продолжает поиски Индрека.

Приметы: рост около 176 см, худощавого телосложения, носит очки и бороду. Уходя из дома, был одет в синие джинсы, серую парку (до колен) с капюшоном, отделанным мехом. С собой может иметь портфель и носить шарф в цветах эстонского флага.

Если у кого-либо есть информация о мужчине, полиция просит позвонить по номеру 112.