ЧП и криминал
03.01.2023, 21:59

Экс-Мистер Эстония выпрашивал у детей секс за деньги

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ALLSTARS | SHUTTERSTOCK

Мужчина несколько раз пытался купить у детей секс, пишет Eesti Ekspress.

Попытки бывшего Мистера Эстония Койта Симсона (47) купить у четырех 13-14-летних девочек секс закончились для него уголовным наказанием.

Симсон обещал отвезти одну из девочек поесть в McDonald’s, если она разрешит ему пощупать ее грудь. Девочка отказалась.

Тогда Симсон предложил четырем находившимся с ним в автомобиле девочкам за оральный секс 30 евро. За половой акт мужчина был готов заплатить 100 евро. Все девочки от предложения отказались.

Один раз Симсону удалось забраться под кофточку и полапать девичью грудь, когда девочка во время поездки в автомобиле высунула голову из люка автомобиля.

Мужчине предъявили обвинения по статье 145 (“Половое сношение или иное деяние сексуального характера с малолетним“).

Таллиннский окружной суд приговорил Симсона к двум годам лишения свободы условно. Преступления были совершены в Пярну еще летом 2018 года, но приговор вступил в силу в конце прошлого года.

В последнее время сферой деятельности осужденного было строительство. Титул Мистер Эстония Симсон выиграл в 2011 году.

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