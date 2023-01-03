Eesti Loto впервые за десять лет выходит на рынок с новой лотереей Jokker

„Последний раз мы презентовали новую цифровую лотерею в марте 2012 года, тогда стартовала международная лотерея Eurojackpot. Новые лотерейные игры эстонского происхождения не появлялись после Bingo loto, которое вышло в свет в 1996 году. Теперь мы вновь предлагаем любителям лотереи новую увлекательную игру, в которой, как и в Кено, есть фиксированные суммы выигрыша, то есть, если вам повезет, вы можете каждый день выигрывать миллион евро в качестве главного приза“, – сказала глава Eesti Loto Рийна Роосипуу. „Вам больше не нужно ждать вторника, среды или пятницы, чтобы принять участие в лотерее с большим джекпотом, каждый может выбрать свой счастливый день“.

Играя в Jokker игрок должен выбрать семь номеров из диапазона от 0 до 9. Чтобы выиграть, правильные числа должны оказаться на правильных позициях — выигрывает билет, в котором как минимум два номера находятся на тех же позициях, что и в выпавшей комбинации. Для розыгрыша выигрышных номеров Jokker используется электронная лотерейная система, в которой выигрышные номера разыгрываются с помощью генератора случайных чисел. Продажа к розыгрышу заканчивается каждый день в 18:30, выигрышные номера ежедневно показывают на TV3, результаты также можно найти на сайте Eesti Loto.

„Запуск новой игры стал возможен благодаря новой игровой среде, которую Eesti Loto внедрило в начале декабря. Изначально Jokker доступен только в онлайн-варианте“, — сказала Рийна Роосипуу. „Внедрение новой игровой среды прошло не совсем безболезненно, но на сегодняшний день более 130 000 игроков в лотерею уже зарегистрировали свои игровые аккаунты и купили билеты. Сегодня я хотела бы поблагодарить всех наших игроков, которые уже приняли игровую среду, а также тех, кто сообщил нам об обнаруженных ошибках, чтобы мы могли их исправить“.

Начиная с 6 декабря в лотерею можно играть только в новой веб-среде Eesti Loto по адресу eestiloto.ee. Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности: