Eesti Loto впервые за десять лет выходит на рынок с новой лотереей Jokker(1)
В Jokker можно играть каждый день начиная с сегодняшнего. Розыгрыши проводятся семь дней в неделю, каждый день можно выиграть главный выигрыш в один миллион евро. Выигрышные суммы новой лотереи зафиксированы на всех выигрышных уровнях. Одно игровое поле Jokker стоит два евро и изначально в него можно играть только онлайн.
„Последний раз мы презентовали новую цифровую лотерею в марте 2012 года, тогда стартовала международная лотерея Eurojackpot. Новые лотерейные игры эстонского происхождения не появлялись после Bingo loto, которое вышло в свет в 1996 году. Теперь мы вновь предлагаем любителям лотереи новую увлекательную игру, в которой, как и в Кено, есть фиксированные суммы выигрыша, то есть, если вам повезет, вы можете каждый день выигрывать миллион евро в качестве главного приза“, – сказала глава Eesti Loto Рийна Роосипуу. „Вам больше не нужно ждать вторника, среды или пятницы, чтобы принять участие в лотерее с большим джекпотом, каждый может выбрать свой счастливый день“.
Играя в Jokker игрок должен выбрать семь номеров из диапазона от 0 до 9. Чтобы выиграть, правильные числа должны оказаться на правильных позициях — выигрывает билет, в котором как минимум два номера находятся на тех же позициях, что и в выпавшей комбинации. Для розыгрыша выигрышных номеров Jokker используется электронная лотерейная система, в которой выигрышные номера разыгрываются с помощью генератора случайных чисел. Продажа к розыгрышу заканчивается каждый день в 18:30, выигрышные номера ежедневно показывают на TV3, результаты также можно найти на сайте Eesti Loto.
„Запуск новой игры стал возможен благодаря новой игровой среде, которую Eesti Loto внедрило в начале декабря. Изначально Jokker доступен только в онлайн-варианте“, — сказала Рийна Роосипуу. „Внедрение новой игровой среды прошло не совсем безболезненно, но на сегодняшний день более 130 000 игроков в лотерею уже зарегистрировали свои игровые аккаунты и купили билеты. Сегодня я хотела бы поблагодарить всех наших игроков, которые уже приняли игровую среду, а также тех, кто сообщил нам об обнаруженных ошибках, чтобы мы могли их исправить“.
Начиная с 6 декабря в лотерею можно играть только в новой веб-среде Eesti Loto по адресу eestiloto.ee. Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности:
• Впервые внедрён э-кошелёк, оплата билетов происходит за счёт находящихся в э-кошельке средств, деньги в э-кошелёк можно перечислить как с расчётного счёта, так и карточкой.
• Выигрыши величиной до 1999,99 евро перечисляются в э-кошелёк сразу после розыгрыша;
• В э-кошелёк можно заказать перечисление выигрышей величиной до 1999,99 € по бумажным билетам;
• Выигрыши не имеют срока давности, их перечисляют по истечению срока выплаты, т.е. спустя 90 дней, в э-кошелёк игрока;
• Для покупки билетов можно оформить постоянную подписку и установить лимит покупок.
• В игровом аккаунте видны все билеты независимо от канала покупок начиная с 2020 года.
Владельцем акционерного общества Eesti Loto на 100% является государство.