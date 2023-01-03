В Таллинне почтили память павших в Освободительной войне

Министр обороны признал, что потеря 6000 человек была высокой ценой для маленького народа. „Наш долг — с честью почтить память и быть благодарными всем тем, кто ценой своей жизни принес свободу и право на самоопределение нации, насчитывающей всего лишь миллион человек“, — сказал Певкур в своем выступлении.

„Сегодня украинский народ ведет свою освободительную войну против сил тьмы. На фронте далеко не спокойно. Бомбы падают на города и села, одна лавина обстрелов сменяет другую. Украинцы продемонстрировали беспрецедентную храбрость и доказали, что могут действовать организованно и эффективно против во много раз более мощной силы. Происходившее на фронтах Освободительной войны в 1918 и 1919 годах, отчасти очень похоже на то, что происходит сегодня в Украине, но, там, к сожалению, в гораздо большем масштабе“, — сказал Певкур.

Министр обороны добавил, что Освободительная война научила нас тому, что для маленького народа и государства важно иметь друзей и союзников. „Мы не должны оставаться одни. Но это также означает, что мы сами никогда не должны оставлять в одиночестве своих друзей и союзников. Эстония есть и будет в будущем союзником, на которого можно положиться, и не только на словах“, — сказал Певкур.

„Эстония свободна и защищена. Этим мы обязаны тем, кто победил в Освободительной войне. Теперь наша очередь хранить и защищать свободу Эстонии! Сохраним Эстонию!“, - заключил Певкур.

Перемирие с Советской Россией было подписано заключено 31 декабря 1919 года. Соглашением о перемирии предусматривалось прекращение боевых действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война закончилась победой Эстонии.

В 1920-х годах было положено начало традиции ежегодно 3 января в 10.30 в момент вступления в силу перемирия объявлять минуту молчания в память о тех эстонцах и иностранцах, которые сражались в Освободительной войне и отдали там свои жизни. за свободу Эстонии.

В Освободительной войне на стороне Эстонии участвовало, помимо солдат союзных войск и добровольцев, около 75 000 воинов, из которых погибло около 6 000 солдат.