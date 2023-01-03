ВИДЕО | „Левадия“ подписала контракт с 25-летним украинцем

25-летний Марковский, является воспитанником одесского футбола, а свою карьеру за границей, он начал в 2016 году, выступая за словенский клуб „Рудар“. Позже он отправился играть в Грецию, где играл за клубы: „Аигиниакос“, „Трикалаи“ „Родос“ и „ПАОК"“. Также он выступал в высшей лиги чемпионата Кипра (“Этникос“ и „Эносис“), где в 56 играх забил 6 голов.

Летом 2022 года Марковский перешел в израильский клуб „Хапоэль Хайфа“, но не играл там из-за травмы. Украинец за свою карьеру играл на позиции нападающего, правого полузащитника и правого защитника. В „Левадии“ бывшего игрока сборной Украины до 19 лет рассматривают в первую очередь как нападающего.

Сам Марковский был очень рад присоединиться к 10-кратному чемпиону Эстонии: „Меня очень хорошо приняли в клубе, и, честно говоря, я даже не ожидал такого теплого приема! Я счастлив присоединиться к клубу, который постоянно борется за титул и каждый год играет в Европе“.

Он добавил: „В новом сезоне мы определенно хотим выиграть чемпионат Эстонии, а также пройти как можно дальше в еврокубках. Я также хочу показать хорошую индивидуальную игру и быть максимально полезным для команды. Я очень жду начало нового сезона!“

Илья Марковский имеет двойное гражданство (Украины и Израиля).