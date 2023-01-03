Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились

„Год неразберихи и всяких глупостей, жестокостей – особенно начатая Россией война, нападение на Украину, война, которая ведется жестоко, по-садистки, уничтожаются населенные пункты, мирные жители. Их убивают, наверное, думают, что заставят Украину капитулировать“, – сказал в передаче на Žinių radijаs Ландсбергис.

Такое поведение, по его словам, известно по криминальным хроникам. „Сейчас это происходит в мире – это самый большой гангстер, которого многие боятся, и нет полиции, которая могла бы с ним справиться. Полиция тоже боится. Вот до чего мы докатились. Все остальные проблемы - мелочи“, – заметил профессор.

Он также сказал, что психология человечества значительно ухудшилась.

„Люди жестоки и становятся еще более жестокими – они не сочувствуют другим, которых терроризируют, убивают, истязают. Украину сейчас истязают, а кто ей сочувствует? Считают, сколько она продержится, что будет потом, сдастся или нет, а, может, России не хватит ножей, чтобы резать людей. Такая компания наблюдателей разводит философию – достаточно мрачно выглядит такой мир“, – констатирует Ландсбергис.

Западный мир, по его словам, не видит, что война идет против него, а не против Украины.

„Мир думал, что все происходит по каким-то принципам – справедливости, человечности, каких-то надежд на лучший, справедливый мир. Сейчас им показывают - забудьте. Мир есть и будет другим – он будет жестоким, беспощадным. Будут диктовать те, у кого есть сила, у кого нет страха“, – сказал профессор.

Он считает, что победа будет тогда, когда мир поймет, что победа над сумасшедшим Путиным - это победа мира, а не только Украины.

„Украина - мученица, она защищается – смело, самоотверженно. Ей помогают, но не настолько, насколько требуется“, – заметил собеседник.

Ландсбергис сказал, что в мире есть несколько групп: людоеды, люди и еще одна группа, которая не знает, как ей быть.