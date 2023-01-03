Алар Карис в Силламяэ: перевод образования в городе на эстонский язык будет большой проблемой

„Мой совет всем министрам: если будете ехать в Нарву, тоже сворачивайте в Силламяэ. Это больше не закрытый город, это очень открытый дом 12 000 жителей Эстонии“, - написал Алар Карис в социальных сетях.

„Вызывает озабоченность отток молодежи в Таллинн. Но очень радует план построить круизный и яхтенный порт на Силламяэ. А вот беспокойство вызывает стагнация связанного с грузовым портом бизнеса, вызванная введенными после российской агрессии санкциями, поскольку доходная база города сокращается, а цены на энергоносители выросли почти в три раза“, - цитирует Кариса rus.err.

В ходе встречи с руководством города речь зашла о переводе сферы образования на эстонский язык.

„Но это, безусловно, будет большой проблемой, потому что, согласно данным переписи, только два процента жителей Силламяэ в настоящее время говорят дома по-эстонски. Я неоднократно говорил молодым людям в Ида-Вирумаа, что знание эстонского языка дает им возможность влиять на принятие решений в местной жизни“, - подчеркнул Карис.