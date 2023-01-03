Падение мировых цен на природный газ снизило и цены на заправках

Так как природный газ в Эстонии не добывается, то мы находимся в зависимости от импорта и цен на мировом рынке.

Тармо Кярсна, член правления AS Alexela отметил, что падение цены на CNG ожидался давно. „Цена на CNG за последние полтора года выросла в разы, и водители, имеющие автомобили на газе, предпочитали использовать в качестве топлива бензин. Сегодня, при сниженных ценах на CNG, расходы на топлива за километр пути меньше, чем при поездке на „бензиновой“ машине. Как это и должно быть с точки зрения природосбережения и общей экономии“, - добавил он.