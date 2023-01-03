03.01.2023, 18:02
Падение мировых цен на природный газ снизило и цены на заправках
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Снижение цены на природный газ на мировых рынках привел к снижению цены на сжатый газ (CNG) на заправках компании Alexela. Стоимость CNG снизилась сегодня до 2,299 евро за килограмм.
Так как природный газ в Эстонии не добывается, то мы находимся в зависимости от импорта и цен на мировом рынке.
Тармо Кярсна, член правления AS Alexela отметил, что падение цены на CNG ожидался давно. „Цена на CNG за последние полтора года выросла в разы, и водители, имеющие автомобили на газе, предпочитали использовать в качестве топлива бензин. Сегодня, при сниженных ценах на CNG, расходы на топлива за километр пути меньше, чем при поездке на „бензиновой“ машине. Как это и должно быть с точки зрения природосбережения и общей экономии“, - добавил он.