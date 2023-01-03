Массовая гибель российских военных под обстрелом в Макеевке: как это объясняют в России?

Мнения российских „военкоров“ и блогеров по поводу того, кто несёт ответственность за случившееся, разделились. Одни винят во всём самих мобилизованных - якобы они активно пользовались телефонами с российскими сим-картами в новогоднюю ночь и тем самым выдали своё расположение. Другие считают, что виновно командование, разместившее военных кучно, да еще и рядом со складом боеприпасов. Третьи подозревают местных информаторов, связанных с ВСУ, и не исключают даже предательство.

„Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали“, - говорит жена одного из мобилизованных. Супруга другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в госпиталь в Ростовскую область. „Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарств, ни денег, не еды... Ужас просто“, - рассказала она.

По информации близкого к российским силовым структурам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, для уцелевших при ракетном ударе в Макеевке собирают 130 спальников. Остальные, кто находился в здании, по данным телеграм-канала - раненые и убитые.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что при обстреле ПТУ в Макеевке погибли мобилизованные из Самарской области. Власти пообещали предоставить сведения о раненых во вторник, в открытом доступе этих данных нет. Тем временем в области уже начались мероприятия в память о погибших военнослужащих, а в группе самарских мобилизованных объявили срочный сбор вещей для мобилизованных, выживших во время удара.

„По моей личной информации, удар был нанесен не только по этой располаге, но и еще по одному месту в Макеевке“, - передает Пегов.

„Разбор завалов продолжается до сих пор и, к сожалению, количество жертв этой трагедии может быть больше“, - сообщил из Донецка автор провоенного телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. По его словам, среди тех, кто попал под удар украинских „Хаймарсов“ - как мобилизованные, так и кадровые военнослужащие, в том числе из Росгвардии, из СОБРа.

Источник ВЧК-ОГПУ скептически относится к сообщениям об использовании сотовой связи как причине точного удара по ПТУ в Макеевке.

„Макеевка это маленький городок, рядом с Донецком и соответственно, все видят кто и что в располаге появилось. Особенно, когда это много бойцов и техники. Даже там не все настроены пророссийски. И наводчики есть, и корректировщики. Но, несмотря на это, там периодически размещают мобилизованных. Более того, в те края уже прилетал HIMARS. Минувшим летом таким же прилётом в труху был разбит штаб танкового батальона в Горловке. Этот факт не освещался, о нем мало кому известно“, - рассказывает он.

По словам источника, в тот раз новобранцы остались живы благодаря случаю, и едва ли ВСУ ориентировались на сигналы сотовой связи.

К тому же многие мобилизованные рассказывают, что у них отбирают телефоны сразу же по прибытии в часть. Да и пользоваться российскими сим-картами в роуминге на территории Украины очень дорого.

Андрей Медведев, вице-спикер Мосгордумы, сотрудник ВГТРК, в своем телеграм-канале:

„Это было предсказуемо. Что вину за трагедию в Макеевке станут пытаться вешать на самих бойцов. Дескать, вот они включили телефоны и их тут же по скоплению симкарт выявили. Ну конечно. Виноват не тот командир, кто отдал приказ разместить личный состав в здании ПТУ. Не тот, кто не позаботился предварительно о средствах маскировки. Не тот виновен, кто не стал бойцов рассаживать по подвалам. А простой боец с телефоном, оказывается, виноват в беде. Сам, так сказать, себя подвёл под обстрел. Да ещё и подвёл уважаемых людей своим проступком, салаты им кушать в праздник помешал.

Это иллюстрация выражения „города берут солдаты, а войну выигрывают генералы“.

Бойцовый кот Мурз - военнослужащий одной из частей самопровозглашенной ДНР, автор телеграм-канала „Нам пишут из Янины“: