Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе

На видео, которое распространилось в социальных сетях, показано, что пара находилась в VIP-зоне над танцполом и когда Дэйна наклонился, чтобы что-то сказать Энн, та дала ему пощечину. Глава UFC тут же дал ей пощечину в ответ. После этого супругов разняли друзья, сообщает РБК.



Позднее Дэйна Уайт прокомментировал инцидент и отметил, что мужчине нет оправданий тому, чтобы ударить женщину.



„Я один из тех парней, которые говорят, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом. Эта ситуация ужасна“, — приводит слова Уайта портал TMZ. По его словам, они с супругой извинились друг перед другом.



Жена президента UFC рассказала, что они с мужем были сильно пьяны, а также заявила о примирении с ним.



„Дэйна и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать, ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей“, — заявила Энн TMZ.



В 1996 году пара сыграла свадьбу. В браке у них родились трое детей.



53-летний Уайт стал президентом UFC в 2001 году. Тогда она была частью Zuffa. Под управлением американца организация превратилась в крупнейший и самый популярный в мире промоушен.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.