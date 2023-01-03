В столичном Кристийне в среду начинаются бесплатные тренировки по футболу для сеньоров

В среду, 4 января, начнутся бесплатные футбольные тренировки для пожилых людей под руководством тренера ФК Флора. Тренировки будут проходить два раза в месяц в зале Котка (Линну теэ, 5).

„Часовую тренировку проводит опытный тренер Эгон Тинтсе, под руководством которого пожилые люди смогут попробовать легкие упражнения, а также поиграть в футбол“, – сказал старейшина района Яанус Рийбе. „2023 год посвящен активному образу жизни, улучшению здоровья и снижению стресса в повседневной жизни. Для того, чтобы пожилые люди были здоровыми и спортивно активными, мы регулярно организовываем мероприятия, с помощью которых стараемся создать для жителей района как возможность позаниматься спортом, так и пообщаться“, – добавил Рийбе.

Тренировки пройдут в зале Котка (Линну теэ, 5) в следующие дни:

4 января с 12 до 13 часов

18 января с 12 до 13 часов

1 февраля с 12 до 13 часов

15 февраля с 12 до 13 часов

1 марта с 12 до 13 часов

15 марта с 12 до 13 часов

29 марта с 12 до 13 часов

Ожидаются все желающие, вне зависимости от предыдущего опыта игры в футбол.

Предварительная регистрация не требуется, инвентарь для тренировок можно получить на месте.

До зала можно добраться автобусами номер 23 и 28, название остановки „Västriku“ или автобусом номер 17, название остановки „Nõmme tee“.

Сыпрузе пст находится приблизительно в 1,2 км или примерно в 15 минутах ходьбы от зала.

Улица Нымме теэ находится приблизительно в 600 м или примерно в 6 минутах ходьбы от зала.

Дополнительная информация по телефону: 6457112