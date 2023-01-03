Защита потребителей напоминает: право на возврат купленных в интернете товаров есть не всегда

Право на возврат есть не всегда

Наличие права на возврат зависит от типа продукта или услуги, приобретенных в Интернете. Например, 14-дневное право на возврат не распространяется на скоропортящиеся товары, компьютерное программное обеспечение в открытой упаковке и косметические товары, а также на услуги по размещению или на приобретенные авиабилеты. Поэтому с вариантами возврата необходимо ознакомиться в условиях продажи интернет-магазина перед покупкой.

Если закон позволяет не предлагать право возврата, отсутствие данного права должно быть указано на веб-сайте интернет-магазина в информационном листе перед оформлением покупки. Если соответствующая информация не предоставлена, потребитель может считать, что право на возврат действует.

Также невозможен возврат вещей, изготовленных с учетом личных потребностей потребителя, например, мебель или предметы интерьера, изготовленные на заказ, а также украшения или аксессуары со специальной гравировкой. Если товар или его детали могут быть выбраны в другом размере или цвете и соответствующая опция, например, выбор мебельной ткани или размеров, предлагается потребителю в интернет-магазине, то это не является специальным заказом.

Наличие права на возврат также зависит от страны, в которой зарегистрирован э-продавец. Предоставление такой возможности является обязательным для интернет-магазинов, зарегистрированных в странах Европейского Союза. Для продавцов из США или Китая, варианты возврата товаров больше зависят от конкретного интернет-магазина.

Скидки и рекламные предложения не влияют на право возврата товара

Если товары были заказаны в интернет-магазине во время скидочных кампаний, таких как сезонные или праздничные скидки, это не влияет на 14-дневное право потребителя на отказ и возврат товара. Поэтому даже в случае очень большой скидки, например 90%, потребитель не обязан оставлять товар себе, если он его не устраивает или не оправдывает ожиданий.

Если товар использовался до возврата