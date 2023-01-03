ГАЛЕРЕЯ | Корабли Департамента полиции и погранохраны вошли в состав Военно-морского флота
После состоявшейся сегодня в Таллинне в Минной гавани церемонии четыре корабля, которые до сих пор находились в составе Департамента полиции и пограничной охраны, начнут свою деятельность в составе Военно-морского флота.
„Включение четырех кораблей в состав Военно-морского флота обеспечивает Эстонии целостный потенциал морской безопасности как в мирное время, так и во время кризиса. Это повысит ситуационную осведомленность и оперативность реагирования в морской акватории Эстонии, обеспечивает лучшую обороноспособность Эстонии и создает предпосылки для реагирования союзников на происходящий в регионе конфликт“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.
Департамент полиции и пограничной охраны продолжит выявлять загрязнения морского пространства и пограничных водоемов с использованием авиационных средств, а также выявление и организацию ликвидации загрязнения морского пространства в пограничных водоемах. Спасение на море также останется в компетенции Министерства внутренних дел, но при необходимости возможно привлечение к урегулированию событий кораблей Военно-морского флота. Кроме того, объединение флотов позволит в дальнейшем получать общие платформы для выполнения всех необходимых задач и делать единые инвестиции для обеспечения морской безопасности.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что объединение и передача флотов – это не просто техническая формальность. „Глядя на текущую ситуацию, в будущем мы должны повысить способность реагировать на различные гибридные вызовы и кризисные ситуации на море, потому что для небольшой территории Эстония имеет протяженную морскую границу в регионе с интенсивным морским движением. Как государство региона Балтийского моря, помимо собственного пограничного контроля, мы также несем ответственность перед нашими государствами-партнерами – мы должны быть готовы и способны реагировать на различные опасные ситуации и, при необходимости, вносить достойный вклад вместе с нашими партнерами. В этом контексте объединение потенциала ДППО и Сил обороны — это больше, чем сумма его частей, и оно реально повышает потенциал морской обороны страны и возможности мониторинга в наших пограничных водах“, — пояснил министр внутренних дел Ляэнеметс.
Задачей Сил обороны является охрана и защита морской границы Эстонии, пограничный контроль по-прежнему остается задачей Департамента полиции и пограничной охраны. Силы обороны будут нести ответственность за ситуационную осведомленность на море, до сих пор ответственность была разделена. Несмотря на то, что нынешний статус пограничных кораблей изменится в составе Военно-морского флота на статус боевых кораблей, выполнение всех необходимых гражданских задач будет продолжено, поскольку корабли сохранят такие возможности, как охрана морской границы, контроль за загрязнением и спасательный потенциал, которые у них есть и сегодня. С объединением изменится и цепочка командования флотами, в дальнейшем можно будет планировать все действия и ставить задачи совместно, что значительно ускорит возможности использования кораблей в разных ситуациях.
„Конечно, такие масштабные реорганизации не происходят без воли и людей. Семена в политическом ландшафте посеял перед тем как уйти от нас генерал Йоханнес Керт“, — сказал командующий военно-морскими силами коммодор Юри Саска.
Должности, связанные с оперированием кораблями, перейдут в состав Военно-морского флота. Военно-морской флот также возьмет на себя оперирование всеми радарами морского наблюдения. В конце 2022 года на ту же основу были переведены Центр морского наблюдения ДППО и Центр морских операций сил обороны.