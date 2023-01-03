ГАЛЕРЕЯ | Корабли Департамента полиции и погранохраны вошли в состав Военно-морского флота

„Включение четырех кораблей в состав Военно-морского флота обеспечивает Эстонии целостный потенциал морской безопасности как в мирное время, так и во время кризиса. Это повысит ситуационную осведомленность и оперативность реагирования в морской акватории Эстонии, обеспечивает лучшую обороноспособность Эстонии и создает предпосылки для реагирования союзников на происходящий в регионе конфликт“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Департамент полиции и пограничной охраны продолжит выявлять загрязнения морского пространства и пограничных водоемов с использованием авиационных средств, а также выявление и организацию ликвидации загрязнения морского пространства в пограничных водоемах. Спасение на море также останется в компетенции Министерства внутренних дел, но при необходимости возможно привлечение к урегулированию событий кораблей Военно-морского флота. Кроме того, объединение флотов позволит в дальнейшем получать общие платформы для выполнения всех необходимых задач и делать единые инвестиции для обеспечения морской безопасности.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что объединение и передача флотов – это не просто техническая формальность. „Глядя на текущую ситуацию, в будущем мы должны повысить способность реагировать на различные гибридные вызовы и кризисные ситуации на море, потому что для небольшой территории Эстония имеет протяженную морскую границу в регионе с интенсивным морским движением. Как государство региона Балтийского моря, помимо собственного пограничного контроля, мы также несем ответственность перед нашими государствами-партнерами – мы должны быть готовы и способны реагировать на различные опасные ситуации и, при необходимости, вносить достойный вклад вместе с нашими партнерами. В этом контексте объединение потенциала ДППО и Сил обороны — это больше, чем сумма его частей, и оно реально повышает потенциал морской обороны страны и возможности мониторинга в наших пограничных водах“, — пояснил министр внутренних дел Ляэнеметс.