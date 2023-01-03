Полиция просит помощи в поисках подростка. Последний раз его видели в Таллинне

Молодой человек уехал 25 декабря погостить из учебного учреждения Ляэне-Вирумаа домой. В оговоренное время в школу подросток не вернулся. Подобные случаи у молодого человека были и раньше.

Последний раз его видели утром 30 декабря в Таллинне.

Андер-Лео можен находится в Таллинне или Ярваканди (Рапламаа).

Полиция ведет поиски молодого человека, но они пока результата не дали.

Андер-Лео ростом 165-170 см, среднего телосложения, светлые волосы, длинная челка.

Полиция просит всех, кто видел подростка или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.