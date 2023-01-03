ФОТО | Михаил Кылварт передал Житомиру пожертвованные Таллинном автобусы

„Надеемся, что отправленные из Таллинна маршрутные автобусы и другие необходимые для организации местной жизни вещи помогут жителям Житомира пережить эту зиму в условиях войны. Помимо практической помощи, в тяжелом положении необходима также моральная поддержка, это является самой важной причиной этого визита. Однако и нам есть чему поучиться на примере Житомира при подготовке к кризисам, например, организации работы центров по оказанию услуг, предназначенных для местного населения, а также управлению работой местного самоуправления в условиях войны“, - сказал мэр Михаил Кылварт.

„Наша общая задача и моральный долг – всячески поддерживать Украину и ее народ. Поэтому рад отметить тот факт, что Таллинн продолжает оказывать помощь жителям Житомира и Житомирской области. Помимо передачи дизельных автобусов, генераторов и прочей гуманитарной помощи мы обсудили дальнейшие необходимые шаги для улучшения жизни украинцев и восстановления страны“, - сказал вице-мэр Танель Кийк.

После церемонии передачи автобусов мэр и вице-мэр посетили разрушенный в ходе ракетного удара со стороны России Житомирский лицей №25, где речь зашла о минувших событиях и планах на будущее. Мэр Таллинна поздравил шестерых лучших школьников Житомира с победой в олимпиадах и вручил им планшеты iPad.