ФОТО | Михаил Кылварт передал Житомиру пожертвованные Таллинном автобусы(2)
Мэр столицы Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк в рамках своего визита в Украину передали мэру Житомира Сергию Сухомлину пожертвованные Таллинном дизельные автобусы - на данный момент прибыло 14 из них. Сегодня днем они передадут отправленные в самоуправление Житомирской области электрогенераторы и другие предметы первой необходимости в условиях военного положения.
„Надеемся, что отправленные из Таллинна маршрутные автобусы и другие необходимые для организации местной жизни вещи помогут жителям Житомира пережить эту зиму в условиях войны. Помимо практической помощи, в тяжелом положении необходима также моральная поддержка, это является самой важной причиной этого визита. Однако и нам есть чему поучиться на примере Житомира при подготовке к кризисам, например, организации работы центров по оказанию услуг, предназначенных для местного населения, а также управлению работой местного самоуправления в условиях войны“, - сказал мэр Михаил Кылварт.
„Наша общая задача и моральный долг – всячески поддерживать Украину и ее народ. Поэтому рад отметить тот факт, что Таллинн продолжает оказывать помощь жителям Житомира и Житомирской области. Помимо передачи дизельных автобусов, генераторов и прочей гуманитарной помощи мы обсудили дальнейшие необходимые шаги для улучшения жизни украинцев и восстановления страны“, - сказал вице-мэр Танель Кийк.
После церемонии передачи автобусов мэр и вице-мэр посетили разрушенный в ходе ракетного удара со стороны России Житомирский лицей №25, где речь зашла о минувших событиях и планах на будущее. Мэр Таллинна поздравил шестерых лучших школьников Житомира с победой в олимпиадах и вручил им планшеты iPad.
Кроме того, мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк посетили Житомирский „Пункт несокрушимости“ (Пункт Незламності) и центр обслуживания (One-stop-shop, Прозрачный офис на Полевой). В „Пунктах несокрушимости“ люди могут собираться при перебоях в подаче электричества и отопления. В этих центрах есть тепло, свет, условия для приготовления пищи и зарядки аккумулятора телефона, при необходимости там можно переночевать. В центре оказания услуг предоставляются услуги как на государственном, так и на местном уровне. Мэр Таллинна передал „Пункту несокрушимости“ пледы и внешние аккумуляторы. Мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк посетили также детский дом для малышей. В ходе визита представители Таллинна ознакомились с Житомирским политехническим институтом, поликлиникой, а также восстановленными детским садом и школой.
Во второй половине дня Михаил Кылварт и Танель Кийк посетят центр услуг Новоборивска, передадут представителям местного самоуправления Житомирской области присланные из Таллинна электрогенераторы.
Таллиннская горуправа 14 декабря прошлого года приняла решение пожертвовать Житомиру 20 автобусов в хорошем состоянии, также из резервного фонда было выделено 50 000 евро для отправки электрогенераторов и других предметов первой необходимости в Житомир. Из 20 автобусов 14 уже достигли места назначения, шесть автобусов отправились в путь 2 января.