ФОТО | Падению конец. На заправках выросли цены на топливо

13 декабря цена за литр 95-го бензина составляла 1,699 евро, сегодня она повысилась до 1,719 евро. Цена за литр 98-го бензина повысилась с прежних 1,749 евро до 1,769 евро.

Наряду с бензином подорожало и дизельное топливо. Вместо прежних 1,699 евро теперь за литр придется выложить 1,749 евро.

Более полумесяца назад, 13 декабря, топливные фирмы снизили цену топлива до самого низкого уровня за девять месяцев. Два дня спустя многие сети заправок в рамках кампании снизили на три часа цену за литр моторного топлива на 15 центов.