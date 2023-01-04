04.01.2023, 08:07
ФОТО | Действительно ли продукты в Финляндии дешевле, чем в Эстонии? Более пятидесяти цен для сравнения!(12)
От 80 евро за килограмм мяса до мандаринов: возможно все!
Корреспондент с фотоаппаратом в руке обошел продуктовые магазины в центре Хельсинки. Их названия: Alepa, S-Market, K-Market, Lidl и Stockmann. Он не искал что-то особенное, не выбирал ни мега дешевое, ни сверхдорогое. Побольше знакомых товаров, чтобы было с чем сравнивать, а также различных товаров из Эстонии, чтобы понять, где они дороже.