За рубежом
04.01.2023, 08:07

ФОТО | Действительно ли продукты в Финляндии дешевле, чем в Эстонии? Более пятидесяти цен для сравнения!

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От 80 евро за килограмм мяса до мандаринов: возможно все!
Цены на продукты в Хельсинки на рубеже 2022/2023 гг. Несомненно, северные соседи умеют делать скидки!
Цены на продукты в Хельсинки на рубеже 2022/2023 гг. Несомненно, северные соседи умеют делать скидки!
ФОТО: Rein Sikk | Delfi Meedia

В канун Нового года журналист Maaleht посетил продуктовые магазины пяти разных сетей в центре Хельсинки, чтобы узнать, правда ли, что в Финляндии продукты дешевле, чем в Эстонии. Теперь можно своими глазами увидеть более полусотни наименований с ценами, от молока до пива.

Корреспондент с фотоаппаратом в руке обошел продуктовые магазины в центре Хельсинки. Их названия: Alepa, S-Market, K-Market, Lidl и Stockmann. Он не искал что-то особенное, не выбирал ни мега дешевое, ни сверхдорогое. Побольше знакомых товаров, чтобы было с чем сравнивать, а также различных товаров из Эстонии, чтобы понять, где они дороже.

Молоко и сыр

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