Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера из-за оттепели

С 3 января повсеместно запрещается выходить на лёд Чудского озера, поскольку из-за недавней оттепели сильно ухудшилось состояние льда.

На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах: