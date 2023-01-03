Новости Эстонии
03.01.2023, 13:45

Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера из-за оттепели

 
Не выходите на лед!
Не выходите на лед!
ФОТО: Madis Must

Из-за оттепели погранохрана ограничивает выход на лёд Чудского озера с целью защиты людских жизней.

С 3 января повсеместно запрещается выходить на лёд Чудского озера, поскольку из-за недавней оттепели сильно ухудшилось состояние льда.

На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

  • озёр Лямми и Пихква

Пешим ходом разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

  • озера Ванику

  • озера Пабра

  • озера Крийва

В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах:

  • Чудского озера

  • Нарвского водохранилища

  • озера Паттина

  • реки Нарва

С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.

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