03.01.2023, 13:45
Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера из-за оттепели
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Из-за оттепели погранохрана ограничивает выход на лёд Чудского озера с целью защиты людских жизней.
С 3 января повсеместно запрещается выходить на лёд Чудского озера, поскольку из-за недавней оттепели сильно ухудшилось состояние льда.
На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:
озёр Лямми и Пихква
Пешим ходом разрешается выходить на лёд следующих водоемов:
озера Ванику
озера Пабра
озера Крийва
В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах:
Чудского озера
Нарвского водохранилища
озера Паттина
реки Нарва
С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.