Советская легенда футбола о ситуации с Карпиным: эстонцы, не надо быть идиотами!

В канун нового года один из бывших игроков национальной команды Эстонии Андрей Степанов в соцсетях опубликовал совместную фотографию с Карпиным. Экс‑игроки сборной Эстонии и российский тренер провели совместный ужин. Группа болельщиков эстонской сборной возмутилась данной публикацией. Причем действующего капитана сборной Эстонии Константина Васильева призвали лишить капитанской повязки.

— Какой ужас! Я сейчас могу только посмеяться и сказать следующее эстонцам, нашим младшим братьям в кавычках. Друзья, ну не надо же быть идиотами! Уважаемые политики, вы проявляете настоящее хамство. Оглянитесь вокруг. Развитые страны Европы, такие как Италия и Монако, и то у себя с удовольствием и без всяких угрызений совести держат россиян. Хорошо относятся и к Миранчуку, и к Головину. А в Америке в одной из лучших хоккейных команд выступает наш игрок, и его там почитают как бога!

Эстонцы, что вы творите? Откуда у вас появляется столько чванства, что вы как мошки поднимаете лапки перед великой страной Россией, и, скрипя голосом, высказываете претензии нашему государству? Да заткнитесь вы! Не кидайте все в одну мусорную яму! Придет время, когда они поймут, что допустили огромную ошибку. Советую успокоиться.

Валера родился и вырос там. У него там очень много друзей. Приехав туда, Валера, наоборот, показал, что он порядочный человек и уважает свои корни, уважает своих соседей, уважает людей, с которыми жил. Приехал к вам с чистым сердцем, а вы, не имея ничего в голове, настраиваете против него несчастных футболистов, которые защищают вашу капиталистическую мусорную честь!

Валера может больше к вам никогда в жизни не приехать, но он от этого не проиграет. И пусть всевышний рассудит действия руководителей, которые хотят наказать футболистов за то, что они контактировали с Валерой. У меня слов нет! Валера же на них обижаться не будет, потому что выше них и духом, и честью, и гражданством великой России! — сказал Кавазашвили „Матч ТВ“.