Советская легенда футбола о ситуации с Карпиным: эстонцы, не надо быть идиотами!(5)
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом „Матч ТВ“ призвал эстонцев не быть идиотами после обрушившийся критики в адрес игроков национальной сборной за совместное фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
В канун нового года один из бывших игроков национальной команды Эстонии Андрей Степанов в соцсетях опубликовал совместную фотографию с Карпиным. Экс‑игроки сборной Эстонии и российский тренер провели совместный ужин. Группа болельщиков эстонской сборной возмутилась данной публикацией. Причем действующего капитана сборной Эстонии Константина Васильева призвали лишить капитанской повязки.
— Какой ужас! Я сейчас могу только посмеяться и сказать следующее эстонцам, нашим младшим братьям в кавычках. Друзья, ну не надо же быть идиотами! Уважаемые политики, вы проявляете настоящее хамство. Оглянитесь вокруг. Развитые страны Европы, такие как Италия и Монако, и то у себя с удовольствием и без всяких угрызений совести держат россиян. Хорошо относятся и к Миранчуку, и к Головину. А в Америке в одной из лучших хоккейных команд выступает наш игрок, и его там почитают как бога!
Эстонцы, что вы творите? Откуда у вас появляется столько чванства, что вы как мошки поднимаете лапки перед великой страной Россией, и, скрипя голосом, высказываете претензии нашему государству? Да заткнитесь вы! Не кидайте все в одну мусорную яму! Придет время, когда они поймут, что допустили огромную ошибку. Советую успокоиться.
Валера родился и вырос там. У него там очень много друзей. Приехав туда, Валера, наоборот, показал, что он порядочный человек и уважает свои корни, уважает своих соседей, уважает людей, с которыми жил. Приехал к вам с чистым сердцем, а вы, не имея ничего в голове, настраиваете против него несчастных футболистов, которые защищают вашу капиталистическую мусорную честь!
Валера может больше к вам никогда в жизни не приехать, но он от этого не проиграет. И пусть всевышний рассудит действия руководителей, которые хотят наказать футболистов за то, что они контактировали с Валерой. У меня слов нет! Валера же на них обижаться не будет, потому что выше них и духом, и честью, и гражданством великой России! — сказал Кавазашвили „Матч ТВ“.
Карпин является уроженцем эстонской Нарвы и возглавляет сборную России с июля 2021 года.
Анзор Кавазашвили, 82 года, советский футболист, вратарь. Мастер спорта международного класса (1965). Дважды был назван лучшим вратарём СССР (1965 и 1967), чемпион СССР (1965 и 1969), обладатель Кубка СССР (1968 и 1971). Заслуженный мастер спорта СССР (1967). Заслуженный тренер РСФСР (1983). Известен своими одиозными высказываниями.