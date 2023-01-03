Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

По словам представителя FSE Петера Эрисманна, Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время он не исключил, что она сможет выступать за мужскую команду, „если возникнет необходимость“.



Если бы Костенюк перешла в швейцарскую сборную в 2023 году, FSE пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в размере $10 тысяч, сообщает РБК.



Костенюк 38 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды.



У спортсменки есть швейцарское гражданство. „По правилам Швейцарской шахматной федерации я имею право бороться за титул чемпиона Швейцарии. <...> А в Международной шахматной федерации вне зависимости от того, сколько у тебя гражданств, ты можешь представлять только одну страну. Там я представляю Россию“, — рассказывала она в 2013 году.



Сейчас Костенюк выступает под флагом FIDE. В марте из-за военной операции в Украине международная федерация допустила спортсменов России и Белоруссии к личным турнирам только в нейтральном статусе. Они смогут играть под флагом FIDE до 1 января 2024 года.



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