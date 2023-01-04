04.01.2023, 09:50
На опасном участке дороги грузовик сбил ребенка. Cамоуправление спорит с Транспортным департаментом из-за ограничения скорости
На границе Арукюла безопасность пешеходов — головная боль для местной общины, одного ребенка в этом районе уже сбил грузовик. Местные жители хотят видеть там пешеходные/велосипедные дорожки и снижение предельной скорости. Однако самоуправление и Транспортный департамент по-разному относятся к проблеме.
За несколько дней до Рождества в группе Facebook Raasiku valla kuulutaja рассказали о ДТП. На южной окраине Арукюла возле заправки Jetoil грузовик сбил ребенка. „И они не могут сделать пешеходную дорожку“, — возмутился автор поста. В комментарии сообщается, что ребенок получил сотрясение мозга.