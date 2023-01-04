Новости Эстонии
04.01.2023, 09:50

На опасном участке дороги грузовик сбил ребенка. Cамоуправление спорит с Транспортным департаментом из-за ограничения скорости

 

На границе Арукюла безопасность пешеходов — головная боль для местной общины, одного ребенка в этом районе уже сбил грузовик. Местные жители хотят видеть там пешеходные/велосипедные дорожки и снижение предельной скорости. Однако самоуправление и Транспортный департамент по-разному относятся к проблеме.

За несколько дней до Рождества в группе Facebook Raasiku valla kuulutaja рассказали о ДТП. На южной окраине Арукюла возле заправки Jetoil грузовик сбил ребенка. „И они не могут сделать пешеходную дорожку“, — возмутился автор поста. В комментарии сообщается, что ребенок получил сотрясение мозга.

По официальной информации полиции, авария произошла 21 декабря в 8:10 утра на 12-м километре дороги Лагеди-Арукюла-Пенинги в волости Раазику: 66-летний мужчина на грузовике Volvo FL наехал на пешехода. 10-летний мальчик шел по обочине дороги. Пешеход был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

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