МНЕНИЕ | Коллективная ответственность или личная?

Конечно же, я против размазывания ответственности по всем полутора сотням миллионов носителей российских паспортов или этнических русских (бурят, чеченцев и т.д.). Если виноваты все они, то никто не виноват.

Но настолько же отвратительна и другая идея: будто виноваты те два-три человека наверху, а все остальные только пешки. Те, кто сидит в вычислительном центре и решает чисто математическую задачу по вылету ракеты из точки А в точку Б, или те, кто на федеральном телеканале делает какую-нибудь невинную программу, чтобы разбавлять ей пропаганду - непосредственные соучастники и виновники происходящего.

И вокруг нас много таких людей. И подавляющее большинство из них не считает себя ни в чем виновными, они просто исполняют свою работу.

Это в средневековье рубил головы и рвал ноздри палач, и жил он на краю деревни, с ним не общались. Начиная с середины XX века, ответственность за злодеяния всегда распределена: машинист просто отвез состав, инженер просто спроектировал здание, охранник просто отвел в него заключенных, другой просто закрыл за ними дверь, третий просто повернул вентиль. Это, если что, описание газовой камеры (да, я знаю про закон Годвина, но что поделать, так нагляднее). Никто не виноват, все просто исполняли приказ и работали по специальности? Я так не считаю.

На днях не удержался, напомнил одному человеку, который некогда был апологетом православного христианства, а в 2014 году стал пропагандистом борьбы с „киевским режимом“, что своим талантом публициста он приближал этот день, как мог, и что я считаю его лично виновным в происходящем. Разумеется, как с гуся вода. Личное покаяние при слове „Украина“ отключается начисто даже для тех, кто об абстрактном покаянии постоянно говорит по долгу службы, тут включается чувство неискоренимой правоты.

Мы можем крайне мало. Но мы можем хотя бы напоминать этим людям, что считаем их лично виновными в происходящем, и продолжим считать даже тогда, когда они валом повалят в люстрационные комиссии на места председателей.