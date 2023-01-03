МНЕНИЕ | Артём Дмитриев: я - жертва центристской партии!

Как это всегда и происходит, в преддверии выборов политики опять завели старую песню о судьбе русских школ в Эстонии. Но в отличие от Яны Тоом или Каи Каллас я не считаю, что русские школы это абстракция. Мне 21 год и школу я закончил буквально два года назад.