МНЕНИЕ | Нужен ли эстонским русским особый статус?

Довольно часто приходится слышать, что у проживающих в Эстонии русских должны быть какие-то особые права, связанные с их многочисленностью. Особенно стараются привить эту мысль деятели, связанные с Россией. В то же время, согласно действующему законодательству русские – это точно такое же национальное меньшинство республики, как и все остальные, за одной лишь оговоркой — русские наряду с немцами, шведами, евреями и финнами ещё со времен „Манифеста ко всем народам Эстонии“ объявлены коренным национальным меньшинством республики, имеющим право на формирование определённых законом структур, способствующих сохранению их родного языка и культуры. Но не более того.