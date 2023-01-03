Мнение
03.01.2023, 11:29

МНЕНИЕ | Нужен ли эстонским русским особый статус?

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Дмитрий Иванов
публицист
Женщины в русском народном костюме
Женщины в русском народном костюме
ФОТО: Vladimir Lobatšev | Wikimedia Commons

Эстонские русские оказались инструментом в политической борьбе соседнего государства, что точно никак не помогает им ни сохранять язык, ни родную культуру, но точно добавляет жизненных проблем, пишет публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.

Довольно часто приходится слышать, что у проживающих в Эстонии русских должны быть какие-то особые права, связанные с их многочисленностью. Особенно стараются привить эту мысль деятели, связанные с Россией. В то же время, согласно действующему законодательству русские – это точно такое же национальное меньшинство республики, как и все остальные, за одной лишь оговоркой — русские наряду с немцами, шведами, евреями и финнами ещё со времен „Манифеста ко всем народам Эстонии“ объявлены коренным национальным меньшинством республики, имеющим право на формирование определённых законом структур, способствующих сохранению их родного языка и культуры. Но не более того.

Вообще, выведение русского национального меньшинства за рамки единого отношения к нацменьшинствам Эстонии и их языкам кажется, особенно в наше время, не совсем разумным. Любые призывы об особых правах, звучащие из уст некоторых прокремлёвских активистов и политических конъюнктурщиков, вызывают немедленный негатив со стороны власти, что вполне логично, т.к. прямо ассоциируются с вероятными посягательствами соседней воинственной России на стабильность в Эстонии. Тем более, если такие слова звучат прямо из Москвы или российского посольства.

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