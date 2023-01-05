05.01.2023, 13:26
Министр финансов: налоги не повысятся. Недостающие средства будут получены за счет снижения стоимости электроэнергии(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр финансов Аннели Аккерманн признает, что государство испытывает большой дефицит средств, но налоги из-за этого повышаться не будут, пишет издание Ärileht.
Когда электроэнергия будет стоить меньше 15 центов за киловатт-час, государство сможет отказаться от выплаты энергетических пособий и направить используемые для этого средства на другие цели. В начавшемся году, как сказала министр финансов Аннели Аккерманн, отказаться от выплаты пособий не удастся, и новому правительству придется осенью заново изыскивать деньги, чтобы помочь населению оплачивать счета за электричество. Подобную помощь предприятиям министр считает неоправданной.