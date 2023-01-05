Экономика
05.01.2023, 13:26

Министр финансов: налоги не повысятся. Недостающие средства будут получены за счет снижения стоимости электроэнергии

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Аннели Аккерманн не прочь остаться на посту министра финансов до конца этого года. В этом случае осенью ей вновь придется изыскивать средства на энергетические компенсации, так как деньги на это она в бюджет не заложила.
Аннели Аккерманн не прочь остаться на посту министра финансов до конца этого года. В этом случае осенью ей вновь придется изыскивать средства на энергетические компенсации, так как деньги на это она в бюджет не заложила.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр финансов Аннели Аккерманн признает, что государство испытывает большой дефицит средств, но налоги из-за этого повышаться не будут, пишет издание Ärileht.

Когда электроэнергия будет стоить меньше 15 центов за киловатт-час, государство сможет отказаться от выплаты энергетических пособий и направить используемые для этого средства на другие цели. В начавшемся году, как сказала министр финансов Аннели Аккерманн, отказаться от выплаты пособий не удастся, и новому правительству придется осенью заново изыскивать деньги, чтобы помочь населению оплачивать счета за электричество. Подобную помощь предприятиям министр считает неоправданной.

Год назад в январе люди получили огромные счета за электроэнергию. За год мы так и не вышли из энергетического кризиса. Что вы, министр финансов, можете обещать людям? Когда опять наступят времена, когда счета за электроэнергию не будут съедать значительную часть дохода?

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