Обстрел Макеевки: самые крупные единовременные потери россиян?

Российское военное ведомство ранее публично сообщало об общих потерях только дважды - в самом начале марта и в конце сентября 2022 года. Во всех остальных случаях никаких дополнительных цифр и подробностей о гибели военных Минобороны не предоставляло.

Тем не менее достоверно известно о нескольких случаях крупных единовременных потерь российских военных.

Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“)и командой волонтеров на основании открытых источников.

Бой за аэропорт „Гостомель“. Не менее 27 погибших

В первый день вторжения России в Украину десантники высадились в аэропорту „Гостомель“ близ Киева. Точное число россиян, погибших в ходе этой операции неизвестно.

Наступавшие понесли серьезные потери в первый день штурма.

Но из данных, изученных Би-би-си, следует, что наибольшие единовременные потери в Гостомеле российские десантники понесли 6 марта - тогда погибли по меньшей мере 27 солдат и офицеров ВДВ. В основном они служили в 31-й бригаде ВДВ.

Реальное число погибших в этот день может быть выше, поскольку мы опираемся только на открытые источники информации. Минобороны России не раскрывает число погибших при штурме Гостомеля.

Затопление крейсера „Москва“. Не менее 22 погибших

В ночь с 13 на 14 апреля украинские военные обстреляли находившийся в Черном море ракетный крейсер „Москва“. В результате полученных повреждений корабль затонул. Сколько человек находилось на борту и сколько моряков погибло, достоверно неизвестно.

Минобороны России сперва заявило, что флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в порт „в условиях штормового волнения“ и признало гибель одного человека. 27 человек назвали без вести пропавшими.