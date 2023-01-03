Контавейт начала новый год с поражения от восходящей звезды Китая(1)
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 17-е место) потерпела поражение от 20-летней китаянки Чжэн Циньвэнь (WTA, 28-е место) со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (9), на теннисном турнире WTA 500 в Аделаиде.
В первом сете Контавейт потерпела разгромное поражение со счетом 6:1.
Во втором сете Контавейт значительно повысила эффективность своей первой подачи и реализовала две возможности для брейка из четырех, в то время как китаянка получила только один брейк-пойнт из трех. Контавейт, проигрывая 2:4, смогла сравнять счет до 4:4, а также сделала брейк в конце сета и одержала победу 4:6.
В третьем сете перерывов на подачи не было, а победитель определился в быстрой финальной серии, где Контавейт сохранила три матчбола (при счете 5:6 и 7:8), но также вышла вперед с матчболом при счете 7:6. Анетт Контавейт не реализовала матчбол, после чего инициатива перешла к китаянке, которая одержала итоговую победу 9:7.
В прошлом сезоне Чжэн Циньвэнь получила награду „Новичок года“ по версии WTA, поскольку за год улучшила свое положение в рейтинге более чем на 100 мест.
Чжэн Циньвэнь в следующем туре сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 39) или белоруской Викторией Азаренко (WTA 26).