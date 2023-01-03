Контавейт начала новый год с поражения от восходящей звезды Китая

В первом сете Контавейт потерпела разгромное поражение со счетом 6:1.

Во втором сете Контавейт значительно повысила эффективность своей первой подачи и реализовала две возможности для брейка из четырех, в то время как китаянка получила только один брейк-пойнт из трех. Контавейт, проигрывая 2:4, смогла сравнять счет до 4:4, а также сделала брейк в конце сета и одержала победу 4:6.

В третьем сете перерывов на подачи не было, а победитель определился в быстрой финальной серии, где Контавейт сохранила три матчбола (при счете 5:6 и 7:8), но также вышла вперед с матчболом при счете 7:6. Анетт Контавейт не реализовала матчбол, после чего инициатива перешла к китаянке, которая одержала итоговую победу 9:7.

В прошлом сезоне Чжэн Циньвэнь получила награду „Новичок года“ по версии WTA, поскольку за год улучшила свое положение в рейтинге более чем на 100 мест.

Чжэн Циньвэнь в следующем туре сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 39) или белоруской Викторией Азаренко (WTA 26).

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