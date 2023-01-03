ФОТО | Ночью при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Ночью в 1:53 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Кярса волости Пылва, где полыхал жилой дом. Пожар заметили и сообщили о нем соседи. На место отправили спасателей из команд Пылва и Ряпина и добровольцев Вынну. К моменту прибытия спасателей крыша и перекрытия здания уже обвалились и дом был полностью охвачен пламенем. В 4:38 спасатели нашли в руинах здания останки погибшего пожилого мужчины, очевидно, хозяина дома. Из-за причиненного пожаром большого ущерба невозможно установить наличие датчика дыма. Причина возникновения пожара выясняется.

Это была первая смерь в огне в 2023 году. Декабрь стал с этой точки зрения самым трагическим месяцем прошлого года, когда погибло 13 человек, сообщает Спасательный департамент. Всего в прошлом году погибло 49 человек, в позапрошлом году смертей в огне было 39.