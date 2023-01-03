Американский гонщик погиб в аварии со снегоходом

Знаменитый раллийный гонщик Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе в штате Юта. Ему было 55 лет.

Кен Блок принимал участие в различных чемпионатах и турнирах по ралли. Свою карьеру гонщика он начал в 2005 году в команде Vermont SportsCar. В 2010 году Блок стал первым американским гонщиком, участвовавшим в чемпионате мира по ралли.

„С глубочайшими сожалениями подтверждаем, что Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и легендой. А самое главное – отцом и мужем“, – говорится на странице бренда гонщика, Hoonigan.

По сообщению местной полиции, Блок перевернулся на снегоходе во время спуска с крутого склона и скончался от полученных травм.

Блок – 23-кратный победитель раллийных гонок в США, участник чемпионата мира по ралли, а также 6-кратный победитель мирового ралли-кросса, но больше всего он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana. Первый видеоролик Кен изначально делал в качестве рекламы обуви, но впоследствии шоу превратилось в интернет-феномен (более 600 млн просмотров всех эпизодов).

Помимо участия в спортивных соревнованиях, Блок был одним из основателей компании DC Shoes.

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