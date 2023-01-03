Полиция: подозреваемый в нанесении ножевых ранений сожительнице может быть мертв(1)
14 декабря 2022 года около 22 часов в полицию поступило сообщение, что в Сууре-Яани (Вильяндимаа) мужчина несколько раз ударил ножом свою сожительницу. Нападавший сбежал, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Полиция полагает, что Хелар (24) мертв.
„Полиция не исключает, что мужчина, без всяких причин и без предупреждений напавший вечером 14 декабря с ножом на свою спутницу жизни, а затем покинувший квартиру, может быть мертв, - сказал Delfi руководитель Вильяндиской полиции Маргус Сасс. - Его следы теряются на границе города Сууре-Яани, но, судя по некоторым сообщениям, он мог направиться в деревню Лахмусе“.
Маргус Сасс заверил, что активные поиски — задействованы дроны и реагирующие на трупный запах собаки — не прекращаются, однако более никаких сведений не поступало.
„Все это время полиция активно разыскивает мужчину, но безрезультатно. Никаких намеков, которые помогли бы в поиске, не поступало. Нельзя до конца исключать и того, что мужчина нашел где-нибудь убежище и прячется там. Но в таком случае кто-то должен помогать преступнику скрываться“, - сказал Маргус Сасс.
Несколько дней назад полиция с помощью дронов и розыскных собак в течение нескольких часов пыталась отыскать в Сууре-Яани следы, которые помогли бы выйти на след разыскиваемого, но ничего не обнаружила.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины или видел его после 14 декабря, просят сообщить об этом в полицию Вильянди. Известно, что мужчина, одетый в темную одежду, может быть ранен.
Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение, у нее взяты показания.