Полиция: подозреваемый в нанесении ножевых ранений сожительнице может быть мертв

„Полиция не исключает, что мужчина, без всяких причин и без предупреждений напавший вечером 14 декабря с ножом на свою спутницу жизни, а затем покинувший квартиру, может быть мертв, - сказал Delfi руководитель Вильяндиской полиции Маргус Сасс. - Его следы теряются на границе города Сууре-Яани, но, судя по некоторым сообщениям, он мог направиться в деревню Лахмусе“.

Маргус Сасс заверил, что активные поиски — задействованы дроны и реагирующие на трупный запах собаки — не прекращаются, однако более никаких сведений не поступало.

„Все это время полиция активно разыскивает мужчину, но безрезультатно. Никаких намеков, которые помогли бы в поиске, не поступало. Нельзя до конца исключать и того, что мужчина нашел где-нибудь убежище и прячется там. Но в таком случае кто-то должен помогать преступнику скрываться“, - сказал Маргус Сасс.

Несколько дней назад полиция с помощью дронов и розыскных собак в течение нескольких часов пыталась отыскать в Сууре-Яани следы, которые помогли бы выйти на след разыскиваемого, но ничего не обнаружила.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины или видел его после 14 декабря, просят сообщить об этом в полицию Вильянди. Известно, что мужчина, одетый в темную одежду, может быть ранен.

Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение, у нее взяты показания.