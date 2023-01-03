У экс-первой ракетки мира обнаружили рак горла и груди

Впервые о болезни Мартина Навратилова сообщила в 2010 году и тогда злокачественная опухоль на ранней стадии была обнаружена во время маммограммы. Теннисистка отреагировала на диагноз очень эмоционально.

„Я плакала. Это было как гром среди ясного неба. Я чувствовала себя хозяйкой своей жизни и тела, и когда это случилось, я растерялась. Это был настоящий шок, потому что я была такой здоровой“, — рассказывала тогда теннисистка.

Легендарной теннисистке сразу сделали операцию и казалось, что болезнь отступила и жизнь вернулась в нормальное русло, но спустя годы болезнь снова дала о себе знать.

В ноябре 66-летняя Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла. Во время диагностики у нее также обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле.

„Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый. Надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил“, — сказала американка чешского происхождения.

В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.

Навратилова является 59‑кратной победительницей „Большого Шлема“ (18 раз побеждала на турнирах „Большого шлема“ в одиночном, 31 раз в парном и 10 раз в смешанном разрядах), а также она является рекордсменкой по количеству титулов в одиночном разряде.

Навратилова долгое время пребывала на первой строчке в мировом рейтинге. Она должна была работать телевизионным экспертом на Открытом чемпионате Австралии по теннису в конце следующего месяца, но по понятным причинам вынуждена пропустить этот турнир.