ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (313-й день) | В России сообщили о гибели 63 военных в Макеевке, украинская сторона говорит о сотнях погибших
Подводим итоги 313-го дня военного вторжения России в Украину.
Генштаб Вооруженных сил Украины в понедельник утром сообщил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли по Украине более 50 авиаударов, использовав 44 беспилотника иранского производства „Шахед-136“, а также 55 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.
В Киеве в результате ночного налета беспилотников повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в городе – вновь аварийные отключения электроэнергии, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Накануне вечером управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале заявило, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по расположению мобилизованных россиян, в результате чего якобы были убиты около 400 человек. Власти самопровозглашенной ДНР косвенно подтверждают сам факт удара, но сообщают лишь о „более чем 15 раненых“.
Япония, которая в этом году председательствует в „Большой семерке“, намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме 19-21 мая, сообщает деловая газета Nikkei.
Эстония предложит украинским беженцам перебраться в Финляндию
В Эстонии оказались более 40 тысяч бежавших от войны украинцев: это почти столько же, сколько в Финляндии, хотя Финляндия в 7,5 раза больше по площади и вчетверо - по населению.
Система помощи беженцам в Эстонии оказались перегружена, поэтому две страны договорились о том, что будут предлагать новоприбывшим отправиться в Финляндию: для этого будут организованы скоординированные автобусные и паромные перевозки за государственный счет.
Финляндия готова принимать в неделю примерно по 50–100 украинцев, которые бежали от войны и сейчас находятся в Эстонии. Такое соглашение между двумя странами начало действовать с января.
Минобороны России признало гибель 63 военных в Макеевке. Украинская сторона говорит о сотнях погибших
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались мобилизованные российские солдаты. Сначала об этом ударе было известно только из украинских источников, но теперь и российское минобороны подтвердило гибель солдат.
Изначально в сообщении минобороны также уточнялось, что удар был нанесен „по расположению мобилизованных военных ВС РФ в Макеевке“, однако позже упоминание о мобилизованных исчезло.
При этом украинская сторона приводит совсем другие цифры. В телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ утверждалось, что в новогоднюю ночь в Макеевке были убиты около 400 и ранены порядка 300 российских мобилизованных.
В вечерней сводке генерального штаба Вооруженных сил Украины подтверждаются данные об ударе по населенному пункту Макеевка в Донецкой области, нанесенном 31 декабря. Во вторник министерство обороны России сообщило, что после обстрела здания ПТУ там погибли 63 российских военнослужащих, украинские источники называют значительно более высокие цифры, до нескольких сотен жертв.
Генштаб ВСУ пишет лишь о том, что в Макеевке „было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов“. „Потери личного состава оккупантов уточняются“, - добавляют украинские военные.
Оценивая ситуацию на фронте в целом, украинская армия отмечает, что „противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлении“.
Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий – итоги года от главнокомандующего ВСУ
Вооруженные силы Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий, или 40 тыс. кв. километров. Это 28% всей территории, которую оккупируют российские военные, включая Крым.
В течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тыс. российских военнослужащих, 3 тыс. танков, 6 тыс. бронемашин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов.
В Херсоне осталось 60-70 тыс. жителей – местные власти
По данным местных властей, Херсон покинуло около 80% довоенного населения города. Такие данные в эфире украинского телевидения обнародовал представитель херсонской комендатуры Дмитрий Плетенчук.
Херсон был единственным областным центром, оккупированным российской армией после начала полномасштабного вторжения. В ноябре Вооруженные силы Украины освободили его – вместе со значительной частью Херсонской области на правом берегу Днепра.
Российские военные продолжают контролировать левобережную территорию от Херсона до Азовского и Черного моря. Херсон постоянно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны армии РФ.
Великобритания продолжает обучение украинских военных.
Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, новобранцы с незначительным военным опытом или без него, смогут пройти курс обучения, основанный на курсе для резервистов Сухопутных войск вооруженных сил Соединенного Королевства, чтобы приобрести навыки для выживания и эффективных боевых действий на передовой.