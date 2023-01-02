ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (313-й день) | В России сообщили о гибели 63 военных в Макеевке, украинская сторона говорит о сотнях погибших

Генштаб Вооруженных сил Украины в понедельник утром сообщил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли по Украине более 50 авиаударов, использовав 44 беспилотника иранского производства „Шахед-136“, а также 55 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.

В Киеве в результате ночного налета беспилотников повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в городе – вновь аварийные отключения электроэнергии, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Накануне вечером управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале заявило, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по расположению мобилизованных россиян, в результате чего якобы были убиты около 400 человек. Власти самопровозглашенной ДНР косвенно подтверждают сам факт удара, но сообщают лишь о „более чем 15 раненых“.

Япония, которая в этом году председательствует в „Большой семерке“, намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме 19-21 мая, сообщает деловая газета Nikkei.

Эстония предложит украинским беженцам перебраться в Финляндию

В Эстонии оказались более 40 тысяч бежавших от войны украинцев: это почти столько же, сколько в Финляндии, хотя Финляндия в 7,5 раза больше по площади и вчетверо - по населению.

Система помощи беженцам в Эстонии оказались перегружена, поэтому две страны договорились о том, что будут предлагать новоприбывшим отправиться в Финляндию: для этого будут организованы скоординированные автобусные и паромные перевозки за государственный счет.

Финляндия готова принимать в неделю примерно по 50–100 украинцев, которые бежали от войны и сейчас находятся в Эстонии. Такое соглашение между двумя странами начало действовать с января.

Минобороны России признало гибель 63 военных в Макеевке. Украинская сторона говорит о сотнях погибших