Государство вернет 270 млн евро за приостановленные выплаты во вторую пенсионную ступень

В январе приостановленные 4-процентные выплаты будут компенсированы людям, родившимся в 1961 году или позже, которые произвели 2-процентные выплаты в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года и в течение этого периода не вышли из второй ступени.

Компенсацию получат и те, кто покинет вторую пенсионую ступень в январе.

Возмещаемая сумма рассчитывается на основе выплат в размере 2% от накопительной пенсии, рассчитанной от дохода, задекларированного в Налогово-таможенном департаменте за этот период, путем умножения суммы этих выплат на два. К этому следует добавить среднюю доходность пенсионных фондов второй ступени за тот же период в размере 8,9%.

Если изначально выплаты во вторую пенсионную ступень, приостановленные в общей сложности на 14 месяцев в 2020 и 2021 годах, должны были быть компенсированы тем, кто остался в ступени, в январе 2023 и 2024 годов, то в сентябре правительство решило, что все деньги будут возвращены сразу, в январе 2023 года.

У людей, родившихся в 1960 году или ранее, выплаты во вторую ступень не были приостановлены, и поэтому на них компенсация не распространяется. Люди, вышедшие из второй ступени в 2021 или 2022 году, получили свою компенсацию в том же месяце, в котором они получили выплату из второй ступени при выходе из нее.