ФИФА призывает переименовать стадионы в каждой стране в честь Пеле

„Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле“, — заявил Инфантино.



На стадионе футбольного клуба „Сантос“ — „Вила Белмира“ (Сан-Паулу) в 10:00 по местному времени (15:00 по эстонскому) началась церемония прощания с футболистом Пеле. Желающие могут пройти мимо гроба, который находится в центре поля под навесом. Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города, сообщает РБК.



Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.



Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В „Сантосе“ он провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.