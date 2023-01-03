03.01.2023, 07:16
Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022
ФОТО: | Scanpix
Как утверждает Daily Star, для охраны медали за победу на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины за 20 тысяч фунтов купил специально обученную бельгийскую овчарку.
Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США часто используют их для выполнения боевых задач, пишет Sports.ru.
Теперь бельгийская овчарка, купленная у компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом Мартинеса, где также живут его жена, сын и дочь. В число клиентов этой компании также входит вратарь „Тоттенхэма“ и сборной Франции Уго Льорис, а также бывший защитник „Челси“ и сборной Англии Эшли Коул и боксер Тайсон Фьюри.