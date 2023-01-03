Мартинес за 20 тысяч фунтов купил бельгийскую овчарку для охраны медали за победу на ЧМ-2022

Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США часто используют их для выполнения боевых задач, пишет Sports.ru.

Теперь бельгийская овчарка, купленная у компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом Мартинеса, где также живут его жена, сын и дочь. В число клиентов этой компании также входит вратарь „Тоттенхэма“ и сборной Франции Уго Льорис, а также бывший защитник „Челси“ и сборной Англии Эшли Коул и боксер Тайсон Фьюри.